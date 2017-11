VIDEO: Rīgā policija dzīvoklī atrod mazu meiteni ar puspliku tēvu un svešiem vīriešiem

Ierodoties notikuma vietā, policistus sagaidīja nama pārvaldniece, kura, satraucoties par bērna drošību, bija izsaukusi likumsargus.

Sieviete pastāstīja, ka bērns telefoniski pēc palīdzības vērsies pie viņas. Pēc ziņu saņemšanas nama pārvaldniece devusies uz izīrēto dzīvokli, kur ieraudzījusi puspliku tēvu ar vairākiem vīriešiem. Visi bija pamatīgā reibumā. Līdzās pieaugušajiem sēdēja arī 9 gadus vecā meitene.

Izsaucēja pastāstīja, ka dienu iepriekš tēvs, būdams pamatīgā alkohola reibumā, dzīvoklī ieslēdzies un aizmidzis. Bērns nav ticis mājās un izmisīgi lūdzis kaimiņiem atvērt durvis. Meitene pārnakšņojusi pie auklītes, taču nākošajā dienā tēva uzdzīve uzņēmusi jaunus apgriezienus. Nama pārvaldniece skaidroja, auklīte bez atlīdzības bērnu ne tikai pieskata, bet arī uz skolu izvadā.

Likumumsargi devās uz norādīto dzīvokli. Tā durvis bija atstātas vaļā. Policisti, ieejot mājvietā, pamanīja trīs vīriešus. Viens no viņiem ģērbies vien apakšbiksēs sēdēja uz paštaisīta galdiņa.

Viņa acu skatiens apātiski slīdēja apkārt telpai. Otrs tupēja embrija pozā uz lipīgās grīdas, trešais bija izgūlies matracī. Savukārt pie galda stūrī sēdēja aptuveni deviņus gadus veca meitene. Bērns bija nokāris galvu un rokās turēja mobilo telefonu, mēģinot ignorēt apkārt notiekošo.

Uz grīdas mētājās vairākas atvērtas alkohola pudeles, drēbes, ēdienu pārpalikumi un citas mantas. Policisti aizgāja uz virtuvi, lai pārliecinātos, vai bērnam ir ēdamais. Taču tur pamanīja vien netīru trauku kaudzes, ledusskapi likumsargi tā arī neatrada.

Sarunas laikā bērna tēvs piecēlās kājās, no viņa apakšbiksēm nokrita tur pielipusi banāna miza. 32 gadus vecais vīrietis pastāstīja, ka bērna māte nav vēlējusies dzīvot kopā ar viņu un devusies strādāt uz vienu no Eiropas Savienības valstīm.

Notikuma dienā viņš uzaicinājis draugus un visi kopīgi lietojuši alkoholu. Vīrietis runāja neskaidri un knapi spēja izveidot sakarīgus teikumus. Savukārt, kad viņam bija jānosauc tālruņa numurs, viņš to nespēja atminēties. Numuru viņa vietā nosauca meita, kura zināja to no galvas. Veiktas personas datu pārbaudes. Viens pēc otra ciemiņi aicināti doties prom.

Aplūkojot meiteni, nekas neliecināja, ka bērnam būtu nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība. Jautājot, ko meitene ēdusi dienas laikā, viņa atbildēja, ka rīta pusē apēdusi vienu maizīti.

Uz notikuma vietu izsaukta vēl viena ekipāža, lai atved alkometru. Bērna tēvs sākotnēji atteicās veikt alkohola testu, taču pēc ilgstošām pārrunām piekrita. Testa laikā noskaidrots, ka viņš ir 2,96 promiļu reibumā.

Deviņus gadus vecā meitenīte šķirta no tēva un nogādāta krīzes centrā.

Lietas materiāli nosūtīti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas, kā arī Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem izvērtēšanai.