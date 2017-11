12. novembrī ap plkst.11 policija saņēmusi informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Liepājā, tramvaja pieturā M.Ķempes ielā, 1933. gadā dzimusi sieviete, izkāpjot no tramvaja, iespiesta tramvaja durvīs.

Sieviete ar dažādām traumām nogādāta slimnīcā. Par notikušo sākts kriminālprocess.