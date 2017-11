Šorīt LTV "Rīta panorāmā" skaidrojot finanšu avotus vakar valdībā nobremzētajiem pedagogu algu palielināšanas plāniem, ministrs uzsvēra, ka avoti esot divi - racionāls skolu tīkls ar piepildītām klasēm, kur varēšot iegūt pusi no nepieciešamās naudas summas, bet otru pusi summas jāapņemas nodrošināt valdībai, rēķinoties, ka Latvijas ekonomika aug un ka no šīs izaugsmes proporcionāli jāpalielina arī naudu izglītībai.

Šadurskis atzina, ka algu pieaugums pedagogiem nākamgad ir zināmā mērā problemātisks, jo "lielie budžeta skaitļi" jau ir sazīmēti. Kopumā šim mērķim vajag 10 miljonus eiro, un Izglītības un zinātnes ministrijai pietrūkstot kādu 4 līdz 5 miljonu eiro, kurus, pēc politiķa domām, gada beigās varētu dabūt, ja ekonomika attīstās, bet tālāk par izaugsmi jau nevajagot būt bažu.

Pēc Šadurska vārdiem, pirmais finanšu avots - skolu tīkla reforma - gan esot "nedaudz apdraudēts". To viņš secinājis no deputātu publiskās retorikas par minimālā skolēnu skaita noteikšanu klasēs, par ko vēl esot gaidāmas gana smagas diskusijas.

Šadurskis norādīja, ka šajā jautājumā ir redzamas būtiskas viedokļu atšķirības starp Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) ministriem valdībā un ZZS deputātiem Saeimā, kuri vairāk ieklausoties pagastvečos, kuri savukārt vairāk domājot par skolu noturēšanu, nevis par skolēniem sniegtās izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Ministrs novērojis, ka ZZS Saeimas deputāti likumā cenšoties "iestrādāt viltīgus pantus", kas no vienas puses valdībai paredz tiesības noteikt minimālo skolēnu skaitu klasēs, bet no otras puses piedāvā noteikt, ka nauda skolu uzturēšanai valstij jāmaksā neatkarīgi no skolēnu skaita klasē. Vislielākā pretestība pret reformām pašlaik esot jūtama no lielajām pilsētām.

Skaidrojot savus politiķu sanāksmēs izteiktos pieļāvumus par demisiju, Šadurskis stāstīja, ka viņa vēstījums bijis - ja jūs man atņemat visus darba instrumentus, tad es neko nevaru izdarīt un man nav jēgas sēdēt ministrijā, bet sīkāk neprecizēja, vai šī apņemšanās pašlaik joprojām ir aktuāla.

Nebūs reformu, nebūs arī algu pieauguma skolotājiem, piebilda Šadurskis.