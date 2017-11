Pēc skandāla ar dīvaino zīmīti Infektoloģijas centrā Rozentāle no darba atlaiž kolēģi

Foto: Arnis Krauze/Twitter

Paziņojumā šāds uzstādījums tika skaidrots kā Rozentāles "direktīva", jo stacionārā esot pārāk zema noslodze. Paziņojumā bija norādīts arī tas, ja neizdodas pierunāt pacientu stacionēties, tad viņam jāraksta atteikums no stacionēšanās. Fotoattēls ar šo Ekšteinas paziņojumu pagājušajā nedēļā izplatījās publiskajā telpā. Rozentāle pēc tam apgalvoja, ka šāds rīkojums nav dots un to nosauca par pārpratumu. Arī Ekšteina to centās pasniegt kā pārprastu joku.

LIC ietilpst Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) sastāvā, tāpēc Ekšteinas atlūgums nonāca pie slimnīcas valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildītājas Egitas Poles. Viņa skaidrojusi, ka uz emociju pamata rakstīto atlūgumu neesot parakstījusi, jo infektoloģe Ekšteina ir ļoti pieredzējusi ārste un viņai tikšot atrasts piemērots darbs ārpus Infektoloģijas centra, kad viņa atgriezīsies no atvaļinājuma.

Pati Ekšteina nav vēlējusies komentēt šo situāciju.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā neizpratni radīja LIC nodaļas vadītājas aicinājums dežūrārstiem stacionēt visus pacientus, kuri nonāk uzņemšanas nodaļā, jo tāda it kā esot LIC vadītājas Baibas Rozentāles "direktīva" saistībā ar stacionāra "pārāk zemo noslodzi".

Kā skaidroja LIC vadītāja Rozentāle, pie sienas pieliktais paziņojums bijis pārpratums, kas saistīts ar Ekšteinas pausto neapmierinātību par kādu konflikta situāciju starp uzņemšanas nodaļas vadītāju un pacienti. Ekšteinai nācies rakstīt paskaidrojumu par pacientes, kura atteikusies no hospitalizēšanas, nesūtīšanu uz slimnīcu. "Pacienti tiešām vajadzēja hospitalizēt. [..] Šoreiz viņai [Ekšteinai] nebija taisnība," piebilda Rozentāle. LIC vadītāja norādīja, ka patlaban konflikta situācija ar konkrēto pacienti ir atrisināta.

RAKUS pārstāve Aija Lietiņa uzsvēra, ka pacientu uzņemšana Austrumu slimnīcas stacionāros notiek atbilstoši normatīvos noteiktajai kārtībai. Minētais paziņojums nav juridiski saistošs, un slimnīcas valde saistībā ar to pieprasījusi LIC skaidrojumu.