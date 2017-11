Politologs par Navaļniju: "Tas, ka viņš ir liberāls demokrāts, ir Rietumos sacerēta pasaka"

“Krievijas gadījumā mēs par Navaļniju nezinām neko, izņemot to, ka ir pašsacerēta pasaka Rietumos, ka viņš ir liberāls demokrāts,” politologs Raimonds Rublovskis apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Globuss", komentējot gaidāmās Krievijas prezidenta vēlēšanas un to, kā Rietumu pasaule uztver vienu no kandidātiem - opozicionāru Alekseju Navaļniju.