Lāčplēša dienas piemiņas pasākumi šodien sāksies jau plkst.9 ar Ekumenisko dievkalpojumu Doma baznīcā, kam sekos vainagu nolikšanas ceremonija Rīgas Brāļu kapos un pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa.

Laukumā pie Brīvības pieminekļa varēs vērot Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militāro parādi, bet pie Rīgas pils svinīgo Godasardzes maiņu.

"Jau tradicionāli atceres pasākums Rīgas atbrīvotājiem notiks arī Sudrabkalniņā, kur līdz ar amatpersonām piedalīsies bruņoto spēku un Zemessardzes pārstāvji, bet par svinīgo noskaņu gādās vīru kori "Absolventi", "Silvicola" un Zemessardzes orķestris," stāsta Vilde.

No plkst.16 līdz plkst.23 vakarā notiks pasākums "Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem", kura laikā notiks gājiens no Rīgas Brāļu kapiem līdz Strēlnieku laukumam, latviešu karavīru piemiņai veltīts svētbrīdis pie Brīvības pieminekļa, kā arī folkloras kopu, vīru kopas "Vilki", "Skandinieki", "Vilkači", orķestra "Ducele" un etnoroka grupas "Laimas muzykanti" koncerts Latviešu strēlnieku laukumā.

"Šajā vietā varēs apskatīt brīvības cīnītāju ekipējuma, bruņojuma un sadzīves priekšmetu ekspozīciju. Tradicionāli būs arī uguns plosta palaišana Daugavā," norāda pārstāve.

Savukārt Rīgas Anglikāņu Sv.Pestītāja baznīcā izskanēs koncertprogramma "Vēl viens sapņu dārzs" ar Rīgas Latviešu biedrības kamerkora "Austrums" un Latvijas Zemessardzes kora "Stars", latgaliešu poproka grupas "Dabasu Durovys", koklētāju ansambļa "Cantata" un ērģelnieces Larisas Carjkovas piedalīšanos.

Šajā dienā svētkiem veltīti koncerti notiks vairākos Rīgas kultūras centros, koncertzālēs un dievnamos - Latvijas Universitātē, Rīgas domā un citur.

Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā bērniem un jauniešiem veltītā pasākumā, būs iespēja iepazīt karavīru ikdienu, apskatīt ekipējuma un ieroču ekspozīciju, cienāties pārvietojamajā lauku virtuvē un vērot paraugdemonstrējumus rīcībai ekstremālā situācijā. Savukārt kultūras pils telpās muzicēs grupa "ElektroFolk" koncertā "Aiz Daugavas vara dārzs".

Plašāku informāciju par gaidāmajiem pasākumiem iespējams atrast Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā.

Svecītes pie Rīgas pils aicina izvietot uz tērauda konstrukcijas

Lai pasargātu Rīgas pils vēsturiskā apkārtmūra ķieģeļus no neatgriezeniskas termiskas bojāšanas, ko rada svecīšu izdedži un liesmu karstums, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) arī šogad pie mūra uzstādījusi mobilā tērauda konstrukciju, uz kuras Lāčplēša dienā aicina novietot aizdegtās svētku svecītes.

Mobilais tērauda aizsargsiets, kura idejas autors ir arhitekts Pēteris Blūms, tiek izmantots jau trešo gadu ar mērķi racionāli plānot svecīšu izvietojumu, nebojājot vēsturisko apkārtmūri.

Tērauda aizsargsiets veidots no 175 posmiem, un tās garums ir 184 metri, bet platums - viens metrs. Uz viena aizsargsieta posma iespējams izvietot 60 svecītes jeb 10 500 svecītes kopumā pa visu sienu.

Rīgas pils kompleksa apkārtmūris Daugavas un Vanšu tilta pusē izbūvēts kā Pils dārza žogs 19.gadsimta pēdējā ceturksnī. Tā projektu 1874.gadā izstrādājis guberņas arhitekts Jūlijs Hāgens, daļēji pārbūvējot arī bijušā Horna bastiona ārsienu.

Rīgas pils atjaunošanas projekta 1.kārtas laikā ir veikta pils apkārtmūra restaurācija gandrīz 280 metru garumā un ap 950 kvadrātmetru platībā.

Bruņotie spēki plaši atzīmēs Lāčplēša dienu

Rīgā šodien Lāčplēša dienā Nacionālie bruņotie spēki ar militāro parādi un citiem pasākumiem atzīmēs Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku, informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa.

Lāčplēša dienā, atzīmējot Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku, Brīvības pieminekļa laukumā plkst.12.55 sāksies militārā parāde, kurā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu - Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības.

Bruņotos spēkus parādē pārstāvēs Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Štāba bataljona, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes, Jūras spēku, Gaisa spēku un Zemessardzes vienības, kā arī Nacionālo bruņoto spēku orķestris, kurš rūpēsies par pasākuma muzikālo noformējumu.

Parādi, kurā piedalīsies aptuveni 350 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu un ugunsdzēsēju, komandēs Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis, bet to pieņems valsts bruņotā spēka augstākais vadonis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Parādē piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.

Parādes sākumā, plkst.13, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, notiks īpaša svinīgā godasardzes maiņa pie Brīvības pieminekļa.

Savukārt plkst.9 aizsardzības nozares vadība un parādes dalībnieki ekumēniskajā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā aizlūgs par visiem par Latvijas valsti kritušajiem karavīriem, bet plkst.11 noliks ziedus Rīgas Brāļu kapos pie Mūžīgās uguns, ar klusuma brīdi godinot Latvijas karavīrus, kuri atdevuši savas dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību.

Pēcpusdienā plkst.14 notiks svinīgā godasardzes maiņa pie Rīgas pils, bet plkst.14.45 Esplanādē, pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa, godinot kritušo karavīru piemiņu, notiks svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija, kā arī jaunsargu svinīgā solījuma došana. Plkst.15.30 notiks atceres pasākums Sudrabkalniņā, piemiņas vietā 1919.gada novembra kaujās kritušajiem Rīgas 6.kājnieku pulka karavīriem.

No plkst.10 līdz 22 Latvijas Kara muzejā un laukumā pie Pulvertorņa būs skatāma Latvijas un sabiedroto militārās tehnikas un ekipējuma izstāde, kā arī varēs uzzināt par dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Savukārt no plkst.17 līdz 21 laukumā pie Pulvertorņa notiks koncerts, kurā piedalīsies Zemessardzes koris "Stars", Saldus akordeonistu ansamblis, kapella "Luste", Āgenskalna Valsts ģimnāzijas koris un Juris Kulakovs, grupa "Sus Dungo" un grupa "The Sudden Light".

No plkst.11 līdz 16 arī Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā būs iespēja aplūkot militāro tehniku un ekipējumu.

Kurzemē notiks Lāčplēša dienas koncerti un lāpu gājieni

Šodien daudzviet Kurzemē norisināsies Lāčplēša dienai veltīti koncerti un lāpu gājieni, informēja pašvaldībās.

Ventspilī Lāčplēša dienas pasākumi sāksies plkst.15 ar koncertu Pārventas bibliotēkā, kur skanēs latviešu laikmetīgās kora mūzikas skaņdarbi un Jēkaba Jančevska oratorija "No letu zemes", ko izpildīs kamerkoris "Ventspils", Ventspils kamerorķestris, multiinstrumentālists Aleksandrs Maijers un teicēja Zane Jančevska. Plkst.18 Rātslaukumā notiks svinīga jauno zemessargu uzņemšana Zemessardzes 46.kājnieku bataljonā. Plkst.18.30 sāksies lāpu gājiens no Rātslaukuma līdz Meža kapiem, kur plkst.19 pie Baltā krusta notiks piemiņas brīdis. Pasākumā piedalīsies metālpūšamo instrumentu ansamblis "Ventspils Brass". Plkst.20 Reņķa dārzā notiks latviešu tautas ornamenta - ugunszīmes "Ceļš" - veidošana no svecītēm karavīru piemiņai kopā ar folkloras kopu "Laipa".

Liepājā, J.Čakstes laukumā, plkst.17 uzstāsies grupa "Turaidas roze", bet plkst.18 no J.Čakstes laukuma sāksies lāpu gājiens uz Ziemeļu kapiem. Piemiņas brīdī Ziemeļu kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa ap plkst.18.45 klātesošos uzrunās kapelāns un pārstāvis no Latvijas Nacionāliem bruņotiem spēkiem, kā arī Liepājas pilsētas domes vadība. Pasākumā uzstāsies dziedātājs Uģis Roze.

Talsos plkst.17 sāksies lāpu gājiens no Talsu sporta nama līdz piemineklim "Koklētājs", kur plkst.17.30 paredzēts piemiņas brīdis. Plkst.19 Talsu tautas namā notiks Zemessardzes orķestra koncerts.

Kuldīgā Lāčplēša dienas pasākumi sāksies Pilsētas laukumā, kur no plkst.10 līdz 14 notiks Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona un NATO kaujas grupas prezentācijas – būs apskatāma militārā tehnika, ekipējums, ieroči un rekrutēšanas stends. Plkst.16 Pilsētas laukumā notiks militārā parāde, kuras laikā Zemessardzes kandidāti dos zvērestu. Kuldīgas brīvprātīgie jaunieši Pilsētas laukumā dalīs sarkanbaltsarkanās lentītes, kuras ikviens varēs piespraust pie apģērba, tā apliecinot patriotismu. Pēc parādes plkst.16.30 militārās vienības dosies gājienā uz Rātslaukumu, kur pārformēsies lāpu gājienam uz Annas kapiem. Plkst.17 Annas kapos notiks Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas brīdis, kurā skanēs dzeja un mūzika.

Saldū, pašvaldības administratīvās ēkas zālē, plkst.16 demonstrēs filmu "Ievainotais jātnieks". No plkst.17 līdz 22 Oskara Kalpaka laukumā būs skatāma gaismu projekcija. Plkst.18.10 no Saldus Mūzikas un mākslas skolas ēkas sāksies lāpu gājiens. No plkst.19 līdz 20 Oskara Kalpaka laukumā notiks Lāčplēša dienas svinīgais pasākums, kurā uzstāsies grupa "Jauno Jāņu orķestris", deju kolektīvi "Sadancis" un "Jaunauce" u.c. izpildītāji.

Dažādi Lāčplēša dienas pasākumi norisināsies arī citviet Kurzemē.

Zemgalē Lāčplēša dienu atzīmēs ar lāpu gājieniem un apkārtnes izgaismošanu

Šodien, svinot Lāčplēša dienu, daudzviet Zemgalē notiks lāpu gājieni un apkārtējās vides izgaismošana ar svecītēm, informēja pašvaldībās.

Jelgavā ikviens aicināts piedalīties gājienā, ņemot līdzi lāpas, kā arī pie apģērba piespraužot sarkanbaltsarkanās lentītes. Pulcēšanās un stāšanās notiks no plkst.16.30 Pulkveža Oskara Kalpaka un Svētes ielā. Gājiens sāksies plkst.17, virzīsies pa Kalpaka, Lielo, Pasta un Stacijas ielām, noslēdzoties pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem. Plkst.17.45 pie pieminekļa sāksies koncerts. Programmā - Ivo Fomins ar grupu un koris "Balti".

Aizkrauklē lāpu gājiens sāksies plkst.17.45 no kultūras nama, bet plkst.18 notiks svinīgs brīdis pie stēlas "Lāčplēša cīņa ar Melno bruņinieku".

Pa dienu uz Pauzera pļavām Tukumā aicināti visi militārās tehnikas un paraugdemonstrējumu cienītāji, jo no plkst.12 līdz 15 par godu Lāčplēša dienai būs iespēja vērot Zemessardzes 51.kājnieku bataljona militārās tehnikas un ieroču ekipējuma prezentāciju. Bet no plkst.16.30 paredzēta stāšanās gājienam pie Tukuma 1.pamatskolas, savukārt vēlāk būs neliels svinīgs brīdis pie Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa atklāšanas vietas. Plkst.17 norisināsies Militārā parāde, kam sekos lāpu gājiens uz Meža kapiem, kur tiks noturēts piemiņas brīdis.

Zemessargu tehniku būs iespējams apskatīt arī Dobelē no plkst.14, savukārt Gaismas gājiens sāksies plkst.16.45 no Tirgus laukuma. Plkst.17 Dobelē paredzēts svinīgs brīdis pie Atbrīvošanas pieminekļa un kopā sadziedāšanās. Pēc sadziedāšanās ikvienam būs iespēja sasildīties ar karstu tēju un pelēkiem zirņiem ar speķi.

Pkst.17 Bauskā notiks Lāčplēša dienai veltītais piemiņas brīdis pie pieminekļa "Par Latvijas brīvību kritušiem", bet pēc piemiņas brīža visi aicināti piedalīties lāpu gājienā, kas vedīs no pieminekļa līdz Bauskas rātslaukumam.

Piemiņas pasākumi no plkst.13 sāksies arī Likteņdārzā, kur varēs dzirdēt arī vēstures stāstus par Koknesi un apkārtni, nolikt svecītes un klausīties koncertu.

Savukārt Pļaviņās Lāčplēša dienā ar svecītēm tiks izgaismots dambis gar Daugavu, bet Vecumniekos svētku pasākumam ar muzikālu gaismu performanci un svecīšu zīmējumu veidošana dots nosaukums "Staro Vecumnieki".

Lāpu gājieni un piemiņas brīži šodien norisināsies arī citviet Zemgalē.

Ar kultūras pasākumiem un sportiskām aktivitātēm Vidzemē atzīmēs Lāčplēša dienu

Vidzemē Lāčplēša dienu atzīmēs gan ar koncertiem, gan mākslinieciskiem priekšnesumiem, gan arī sportiskiem pasākumiem.

Kocēnu novadā plkst.11 Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā notiks Zvaigžņu koru koncerts, kurā uzstāsies Vidzemes augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris "Skan" un Ogres jauniešu koris "Impulss". Vēlāk plkst.16 pie Saules pulksteņa, Kokmuižas pils parterā, kopīgi tiks veidotas latvju rakstu zīmes.

Savukārt Burtnieku novada Ēveles Tautas namā plkst.16 noritēs patriotiskās dzejas un mūzikas programma "Paauklē, saulīte!".

Lāčplēša dienas vakarā Valmieras Kultūras centrā plkst.18 ar koncertu "Gaismu Latvijai" uzstāsies tautas deju ansamblis (TDA) "Gauja", kā arī citi deju kolektīvi. Koncerta galvenais motīvs ir gaisma, kas simbolizē mīlestību, sauli un sirsnību.

Plkst.19 Cēsu Pils parka estrādē Lāčplēša dienas pasākumā uz pils mūriem būs vērojams multimediāls priekšnesums. Piemiņas brīdis sāksies plkst.18arī tradicionālā sveču aizdegšanu uz pils parka trepēm, izveidojot Latvijas kontūru. Savukārt multimediālajā priekšnesumā uz pils mūriem tiks izrādīta Māra Kalves veidotās projekcijas, kas vēstīs par dziesmas spēku.

No Priekuļu novada Veselavas pagasta "Pintuļiem" līdz Cēsīm virzīsies patriotiskais auto brauciens “Lāčplēša ugunis”. Brauciens sāksies plkst.15 ar piemiņas brīdi "Pintuļos".

Tikmēr Ogres novadā Lāčplēša diena tiks atzīmēta arī ar sportiskām aktivitātēm – plkst.17 Madlienas pagastā notiks "Madlienas gaismas skrējiens", savukārt Ogres Valsts ģimnāzijā plkst.20 sāksies orientēšanās sacensības "Lāčplēša kauss 2017". Tāpat arī Lielvārdes Jumpravas vidusskolā sacensībās "Lāčplēša ausis 2017" spēkos mērosies apkārtnes iedzīvotāji.

Apes novada Trapenē plkst.14 par sevi stāstīs Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) Sauszemes spēku mehanizētā brigāde un apmeklētājiem būs arī iespēja tuvāk aplūkot karavīru ekipējumu.

Jūrmalā notiks lāpu gājiens un piemiņas pasākums pie kapteiņa Zolta pieminekļa

Šodien Lāčplēša dienas atceres pasākumi Jūrmalā sāksies ar svētbrīdi Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kam sekos lāpu gājiens līdz kapteiņa Zolta piemineklim, informē Jūrmalas dome.

Svētbrīdis Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā plānots plkst.16., bet plkst.17 pie baznīcas plānota pulcēšanās lāpu gājienam. Gājiena maršruts vedīs cauri Slokai un Kauguriem pa Raiņa un Kaugurciema ielu un virzīsies līdz kapteiņa Zolta piemineklim.

Pēc gājiena, ap plkst.17.50, plānots piemiņas brīdis, ziedu un svecīšu nolikšana pie kapteiņa Zolta pieminekļa. Piemiņas pasākuma izskaņā pasākuma dalībnieki aicināti pakavēties pie ugunskuriem un karstas tējas, ieklausoties karavīru dziesmās ciklā "Putekļaini tālie ceļi" Aijas Vītoliņas, Ģirta Alstera un domubiedru izpildījumā.

Atceres dienas pasākuma apmeklētāju drošībai no plkst.15. līdz 18.30 būs liegta iebraukšana lāpu gājiena organizēšanas vietā Slokā - Raiņa ielas posmā starp Leona Paegles un Dzirnavu ielu.

Interesenti lāpu gājienā aicināti piedalīties ar pašu līdzi paņemtajām lāpām.

Kas ir Lāčplēša diena?

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9.novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11.novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.

Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919.gada 11.novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju". Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.

Latvijas Brīvības cīņas - cīņas par Latvijas valsts neatkarību - ilga no 1918.gada 18.novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920.gada 11.augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums. 11.augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu.

Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti.

Viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra 11. novembra krastmalā.