Mazajā ģildē notiks Kristīnes Gailītes audzēkņu koncerts

Koncertmeistare un JVLMA lektore Ruta Kaprāne uzstāsies kopā ar jaunajiem un talantīgajiem studentiem – Kati Briānu Piebalgu, Mariju Griņevsku, Jekaterinu Šarapovu, Vladislavu Skrundu un ERASMUS programmas studentēm no ārvalstīm – Celina Hubmann no Austrijas un Marianne Nobre no Brazīlijas.

Koncertā piedalīsies arī īpašie viesi – Vjačeslavs Aleksejevs, kurš vokālās dotības apgūst pie JVLMA docentes Zigrīdas Krīgeres, un Kristians Krievāns, kurš studē lektora Jāņa Apeiņa vadībā un pašlaik ERASMUS programmas ietvaros studē Tallinā.

Koncertā tiks atskaņotas L. van Bēthovena, P. Čaikovska, Š. Guno, G. F. Hendeļa, N. Rimska – Korsakova, V. A. Mocarta Dž. Verdi, K.M. fon Vēbera, A. Vivaldi, ārijas, kā arī G. T. Cottrau, E. Dārziņa, G. Doniceti, F. Lehāra un J. Vītola opusi.

Kristīnes Gailītes audzēkņu koncertu organizē RKTMC “Mazā ģilde” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

Ieejas maksa koncertā 2.00 EUR.