Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Stīpniece stāsta, ka tā ir pavisam jauna pieeja, lai radītu papildu uzticamības faktoru.

“Krāpniecisko darbību īstenotāji saviem upuriem norāda konkrēta zvērināta notāra vārdu un biroju kā aizdevuma darījuma noslēgšanas vietu. Tomēr pie notāra neviens ne telefoniski, ne elektroniski, ne klātienē šādus darījumus nav pieteicis, dokumenti nav iesniegti un nav veikts pat pieraksts uz pieņemšanu,” stāsta Stīpniece.

Krāpniecība atklāta vasaras vidū, kad notāra birojā vērsās cietušie ar jautājumiem par neeksistējošu pierakstu. Sākumā šķitis, ka apmeklētāji ieradušies kļūdas dēļ un patiesībā viņiem ir pieraksts pie cita notāra citā birojā.

Tomēr, sīkāk iztaujājot, noskaidrojās, ka visi norāda vienu un to pašu personu, kura apsolījusi aizdot naudu, un vienādi veikuši dažādu summu – no 50 līdz 100 eiro – pārskaitījumu uz kādas pavisam citas personas kontu it kā līguma noformēšanai nepieciešamo izdevumu samaksai.

Visiem cietušajiem ieteikts vērsties policijā, arī notāru padome sniegusi informāciju likumsargiem. Kopumā pie konkrētā notāra līdz šim vērsušās sešas personas.

Visbiežāk noziedzīgas shēmas īsteno naudas aizdošanas un nekustamā īpašuma darījumos, arī mantošanas procesā. Tiek izmantoti pasu un citu dokumentu viltojumi, arī lētticība un zināšanu trūkums.

“Taču notārs ir valsts deleģēts likumības uzraugs, un pamatoti aizdomīgiem darījumiem tas kļūst par filtru. Latvijas notāri pēdējo gadu laikā ir atklājuši virkni krāpšanas mēģinājumu un palīdzējuši ar informāciju, lai policijā izmeklēšana varētu tikt uzsākta pēc iespējas operatīvi. Mums ir patiess prieks par labo sadarbību, kāda notāriem izveidojusies ar Valsts policiju, un tā operatīvi ir konstatējusi un apturējusi vairākus īpašumu izkrāpšanas mēģinājumus. Ļoti ceru, ka arī šīs krāpšanas īstenotāja vaina tiks pierādīta jau drīz, lai sauktu to pie atbildības,” uzsver Stīpniece.

Kā nekļūt par krāpšanas upuri

* Pirms darījuma personīgi ierodieties uz konsultāciju pie notāra, jo īpaši tad, ja darījumu slēgsiet ar nepazīstamu personu.

* Ja vizīti piesaka otra darījumā iesaistītā puse, personīgi sazinieties ar notāra biroju, lai pārliecinātos par vizītes laiku, vietu un darījumam nepieciešamajiem dokumentiem.

* Vienmēr ir svarīgi zināt, kas ir persona, ar kuru darījums tiks noslēgts. Ja cilvēks nav personiski pazīstams, lūdziet viņam uzrādīt pasi vai identifikācijas karti un rūpīgi to aplūkojiet, iegaumējot visu informāciju par to.

* Nekad nepārskaitiet naudu, nepārbaudot visus apstākļus un neuzdodot elementārus kontroljautājumus kā, piemēram, šajā situācijā – kāpēc nauda par līguma sagatavošanu jāpārskaita uz citas personas kontu, nevis tiešajam aizdevējam; kāpēc nauda par līguma sagatavošanu jāpārskaita pirms, nevis pēc notāra apmeklējuma un līguma parakstīšanas u.tml.?

* Atcerieties – notārs vienmēr izsniedz kvīti par iekasēto naudu.