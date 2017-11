11. novembrī no plkst.13.50 līdz pasākuma beigām tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme pie Rīgas pils, Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas bankas), kā arī Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

11. novembrī no plkst. 17.00 līdz 24.00 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme arī Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Sakarā ar Lāčplēša dienas pasākumiem 11. novembrī aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu:

- 11. novembra krastmalas labajā pusē, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam;

- no plkst. 6.00 līdz plkst. 12.00 Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas labajā pusē, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A (pie Rīgas Brāļu kapiem), kā arī autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā;

- no 10. novembra plkst. 20.00 līdz 11. novembrim plkst. 14.00 Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.