Gaismas festivāls "Staro Rīga". (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Gaismas festivāls „Staro Rīga” šogad atzīmēs 10 gadu jubileju

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Šogad gaismas festivāls „Staro Rīga” notiks jau 10. reizi un tas ir viens no Latvijas valsts simtgadei veltītiem notikumiem Rīgā. Festivāls apmeklētājus aicina no 17. līdz 20. novembrim vērot visdažādākās gaismas instalācijas, kas šajās dienās būs apskatāmas no plkst.17.00 līdz 23.00, portālu Kasjauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.