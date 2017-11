- no 10. līdz 12. novembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krāslavas ielas 50 metrus garā posmā pirms Firsa Sadovņikova ielas un tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielas un Krāslavas ielas krustojumā;

- no 13. līdz 17. novembrim un no 27. līdz 28.novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Ludzas ielas posmā no Lazdonas ielas līdz Katoļu ielai;

- no 16. novembra plkst. 22.00 līdz 17. novembra plkst. 6.00, no 17. novembra plkst. 22.00 līdz 20. novembra plkst. 6.00 un no 21. novembra plkst. 22.00 līdz 22. novembra plkst. 6.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielā, posmā un virzienā no Krāslavas ielas līdz Jēkabpils ielai;

- no 20. līdz 22. novembrimtiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krāslavas ielas 50 metrus garā posmā pirms Jēkabpils ielas un tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielas un Jēkabpils ielas krustojumā;

- no 23. līdz 24. novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielas un Jēkabpils ielas krustojumā;

- no 24. līdz 26. novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielā pie ēkas Firsa Sadovņikova ielā 21;

- no 29. novembra līdz 4. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielā pie ēkas Firsa Sadovņikova ielā 20;

- no 5. līdz 7. decembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Katoļu ielā 50 metrus garā posmā pirms Maskavas ielas.

Par darbu veikšanu atbildīga ir SIA „Binders”. Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu saskaņā ar satiksmes organizācijas shēmu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.

Ņemt vērā, ka darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.