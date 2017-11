Fotogrāfa iemūžinātajos šaušalīgajos kadros redzama sieviete, kuru tīģeris piespiedis zemē un mēģina nogalināt.



Apmeklētāji kliedza un mēģināja novērst 15 gadus vecā tīģera Taifūna uzmanību.



Kāds no aculieciniekiem aprakstīja sievietes izmisumu, kad viņa mēģināja izmukt no plēsoņas skavām.



Zoodārza darbiniecei izdevās aizbēgt, kad tīģera uzmanību pievērsa apkārt sanākušais pūlis.

Sibīrijas tīģeris Taifūns uzbrūk zoodārza darbiniecei. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Apkārt nebija neviena cita zoodārza darbinieka, tāpēc ātro palīdzību izsauca sanākušie apmeklētāji.



Kāds no apmeklētājiem stāsta: "Meitenes seja bija asinīs. Viņa kliedza un mēģināja izrauties no dzīvnieka skavām."



Tīģerim izdevās izkļūt no krātiņa drošības zonas un pārsteigt zoodārza darbinieci nesagatavotu.



Kaļiņingradas zooloģiskā dārza preses pārstāvis stāsta: "Dzīvnieks ienāca norobežojumā, kad tur atradās darbiniece, un viņš uzbruka. Apmeklētājiem ar kliedzieniem, akmeņiem un citām improvizācijām izdevās novērst dzīvnieka uzmanību, kas ļāva darbiniecei paslēpties citā telpā.



Kad ieradās zoodārza darbinieki, viņi iešāva dzīvniekam nomierinošu ampulu.



Darbiniece šoka stāvoklī tika nogādāta slimnīcā ar daudzām ķermeņa un ekstremitāšu traumām. Speciālisti paziņoja, ka viņas dzīvībai briesmas nedraud, taču sievietes stāvoklis tiek vērtēts kā stabils, bet kritisks.



Sibīrijas tīģeris piedzima 2001. gadā Čeļabinskas zooloģiskajā dārzā un vēlāk tika pārvests uz Kaļiņingradu.



Savvaļā Sibīrijas tīģeri ir kritiski apdraudētas sugas, un šie lielie kaķi ir visbīstamākie pasaulē. Sibīrijas tīģeru dzīves ilgums ir ap 15 gadiem.



Zooloģiskā dārza darbinieks paziņoja, ka Taifūns nekad agrāk nav uzvedies agresīvi un uzbrucis darbiniekiem, taču šodien bijis neomā un agresīvs.