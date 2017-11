Deputāts grozījumiem Izglītības likumā piedāvājis noteikt, ka obligāta ir bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Tāpat obligāta būtu vidējās izglītības iegūšana vai izglītības ieguves turpināšana vidējās izglītības iegūšanai līdz 30 gadu vecumam. Patlaban likumā kā obligāta noteikta pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Ministru kabinetam būtu jānosaka kārtība, kādā nodrošina vidējās izglītības ieguves īstenošanas obligātumu, paredzot izņēmumus personām veselības dēļ un nosakot tiesību ierobežojumus, kā arī to īstenošanas kārtību tām pilngadīgām personām, kuras nepilda vidējās izglītības ieguves pienākumu.

Dāldera ieskatā būtu jāmaina arī pamatskolas un vidusskolas struktūra, nosakot, ka pamatizglītība tiek apgūta sešu, nevis deviņu gadu garumā, bet vidējā izglītība - sešos, nevis trīs gados.

Deputāts piedāvā šādu regulējumu iedzīvināt no 2020.gada 1.septembra. Savukārt no nākamā gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam vispārējās izglītības iegūšana vai mācību turpināšana vidējās izglītības iegūšanai būtu obligāta personām, kuras dzimušas pēc 1990.gada 1.janvāra. Tāpat Dālderis rosina, ka no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam obligāta būtu vidējās izglītības iegūšana vai mācību turpināšana personām, kuras ir dzimušas pēc 1999.gada 1.janvāra.

Dālderis skaidroja, ka vidējā izglītība par obligātu jānosaka arī tāpēc, lai Latvijas izglītības sistēmu tuvinātu agrīnai profesionālai ievirzei.

Viņš uzsvēra, ka obligātas vidējās izglītības noteikšana bija virknes valdību un partiju solījums, turklāt diskusijas par to sākušās vēl pagājušajā gadsimtā.