2008.gadā NBS firmai "Sol S" pasūtījuši hidrogrāfijas kuģa "Varonis" un mīnu kuģa "Imanta" remontu par vairāk nekā 200 000 eiro. Lai gan ar valsti slēgtajos līgumos bijis norādīts, ka darbi jāveic uzņēmumam pašam, tas it kā piesaistījis apakšuzņēmēju - SIA "Rīgas sabiedrība "Arguments"" ("Arguments"), kuram vairākos maksājumos pārskaitījis gandrīz 70 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Kā vēstīja raidījums, darījumi ar "Argumentu", kuram kā darbības joma norādīta pārtikas tirdzniecība, bijuši fiktīvi. "Sol S" vadītājs un īpašnieks Petrovs ar "Argumentu" pastarpināti kontrolējošajiem Eduardu Larkinu un Jurī Lungu vienojies, kā valstij samaksāt mazāku PVN. Rezultātā nauda par faktiski nenotikušu darījumu nonākusi kādā Igaunijas uzņēmumā, bet PVN vairāk nekā 12 000 eiro apmērā valsts kasei aizgājis garām.

Tiesa šogad, kas ir gandrīz desmit gadus pēc notikušā, trim lietā iesaistītajiem - Petrovam, Larkinam un Lungu - piespriedusi naudas sodus. Petrovs sodīts ar naudas sodu 1520 eiro apmērā, bet Larkins un Lungu - 1140 eiro apmērā. Tiesnese uzskata, ka sods ir samērīgs, jo nodokļus Petrovs nomaksājis tūlīt pēc krimināllietas sākšanas, turklāt lieta tiesā skatīta ļoti ilgi, kas arī nācis par labu apsūdzētajiem, nosakot viņiem sodu.

Tomēr, saskaņā ar "De facto" vēstīto, tiesā izdevies pierādīt tikai daļu aizdomu. Lietas materiāli liecinot, ka aiz šī viena gadījuma varētu būt stāvējis rūpīgi vīts nodokļu izkrāpšanas un naudas legalizēšanas tīkls, par kura radīšanu gan neviens neesot notiesāts.

Jau pirms tiesas Larkins izmeklētājiem klāstījis, ka viņa kompanjons no Moldovas - Lungu - atmazgājis netīru naudu. Larkins meklējis direktorus, uz kuru vārdiem reģistrēt naudas atmazgāšanas uzņēmumus. Par legalizēšanas pakalpojumiem prasīti 5-7%. Pats Larkins paturējis ap 2000 eiro mēnesī.

Lungu tiesai apgalvojis, ka Larkins viņu apmelo. Tiesā liecinājis arī kāds Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu inspektors, kurš mēdzis Larkinam pusdienojot sniegt konsultācijas. Larkins arī inspektoram prasījis VID izziņas. Uz Igauniju pārskaitītajai naudai braucis pakaļ kurjers, kurš Igaunijā kontaktējies ar kādu Volodju un vēl divām personām. Tad nauda vesta atpakaļ uz Latviju, atsaucoties uz izmeklēšanas materiāliem, vēstīja "De facto".

Prokuratūra centusies pierādīt, ka arī kuģu remonta lietā nauda atvesta atpakaļ uz Latviju, taču liecības bijušas pretrunīgas, un tā arī palicis noskaidrots, kādai tieši naudai kurjers braucis pakaļ, tāpēc par naudas atmazgāšanu neviens nav notiesāts. Tiesnese raidījumam atzina, ka pirmstiesas izmeklēšanas darbu šajā lietā vērtē kā sliktu.

Kā vēstīja "De facto", atskaitot epizodi par divu minēto kuģu remontēšanu, pārējā krimināllietas daļa gandrīz desmit gadu laikā nav tikusi tālāk par VID sienām, bet jau drīzumā iespējamajiem noziegumam varētu iestāties noilgums.

"Sol S" īpašnieks Petrovs ar raidījumu runāt neesot vēlējies. Viņa uzņēmuma grāmatvede paudusi, ka lieta sākta nepamatoti un sods ir netaisnīgs.

Uzņēmuma īpašnieka sēdēšana uz apsūdzēto sola gan nav traucējusi "Sol S" gūt uzvaras miljonus vērtos Aizsardzības ministrijas (AM) iepirkumos. Pēdējo pasūtījumu kopā ar partneri firma saņēmusi šī gada sākumā. Notiesājošais spriedums stājies spēkā vasaras vidū.

AM raidījumam skaidrojusi, ka iepirkumu konkursu pretendentu nodokļu lietas konkursos tiek pārbaudītas divreiz, un "Sol S" viss bijis kārtībā, nodokļi bijuši nomaksāti jau pirms tiesas. "Ja šis komersants nolemj [vēlreiz] pretendēt uz konkursiem, ko izsludinājusi AM vai padotības iestādes, tad komersantam ir jārēķinās, ka šī pārbaude tiks veikta un tā tiks veikta dubultā," sacījis AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.

Likums ļauj no iepirkumiem izslēgt par nodokļu nemaksāšanu notiesātas personas, taču norma attiecas uz firmu vadības cilvēkiem, kurus var ātri nomainīt, atzīmēja raidījums.