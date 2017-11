Viņaprāt, koalīcija var pastāvēt, ja amati un ietekme tiek sadalīta proporcionāli partiju pārstāvībai domē. Baldones domē esot četri ietekmīgākie amati - domes priekšsēdētāja, divu vietnieku un izpilddirektora amats.

Požarnovs uzskata, ka nacionālā apvienība "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), kurai ir tikai divi deputātu mandāti domē, pretendējot uz diviem ietekmīgākajiem amatiem, nevar cerēt uz stabilitāti līdz nākamajām vēlēšanām. Viņš norādīja, ka stabils darbs notiks, kamēr tiks veidots nākamais budžets. Nacionālā apvienība līdz šim neesot bijusi aktīva budžeta veidošanā, tādēļ šis periods paiešot mierīgi. Savukārt pavasarī sāksies reālu darbu izpilde un situācija mainīsies, pārliecināts no amata gāztais domes priekšsēdētājs.

Turklāt pašlaik tiesā tiekot risināts strīds ar bijušo pašvaldības izpilddirektori Ausmu Plūmi, kura tika atbrīvota no amata. Požarnovs uzskata, ka pavasarī domei būs jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk, un, visticamāk, tiks izlemts Plūmi atjaunot amatā. Līdz ar to, ja līdz tam izpilddirektora amatā tiks iecelts kāds nacionālās apvienības pārstāvis, tad viņam nāksies šo amatu zaudēt. Tādēļ sagaidāma nestabilitāte koalīcijā un situācija domē var atkal mainīties, piebilda Požarnovs.

Savukārt jaunās koalīcijas pārstāvji no nacionālās apvienības un Reģionu alianses (RA) Požarnovam atbildēja, ka viņu galvenais uzdevums neesot dalīt amatus. Viņus nesatraucot ne nākamā gada rudenī gaidāmās Saeimas vēlēšanas, ne "lielā politika", par kuru runājot Požarnovs. Viņu galvenās rūpes esot par novadu un baldoniešiem.

Jau vēstīts, ka iepriekš pārbaudes laikā no darba tika atlaista Baldones novada pašvaldības izpilddirektore Plūme, kura amatā tika apstiprināta maijā, vēl iepriekšējā domes sasaukuma laikā.

Septembrī izpilddirektores atlaišanai no amata tika sasaukta domes ārkārtas sēde. Balsojot par Plūmes atlaišanu, tās iemesli skaidroti netika, jo dome lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Darba likuma pantu, ka darba devējam, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt uzteikuma iemeslu. Lēmumu atbrīvot izpilddirektori no amata atbalstīja visi koalīcijas deputāti, bet RA pārstāvji bija pret to.

Pati Plūme domes lēmumu sauca par politisku izrēķināšanos.