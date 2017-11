Saulkrastos pieķerti maluzvejnieki, kuri lašus dūruši ar žebērkļiem

Vides inspektors kopā ar brīvprātīgajiem piektdienas vakarā ieradās pie Ķīšupes pietekas un no slēpņa novēroja upes pretējo krastu. Neilgi pēc tam pie upes, spīdinot kabatas lukturīšus, ieradās trīs vīru kompānija, kura gar pretējo krastu devās uz tuvējā dzelzceļa tilta pusi.

Novērošanas laikā inspektors konstatēja, ka vīriešiem līdzi paņemti žebērkļi, tāpēc viņš pieņēma lēmumu tūlītēji mēģināt maluzvejniekus aizturēt. Tiklīdz maluzvejnieki saprata, ka vides inspektors kopā ar brīvprātīgajiem viņus mēģina aplenkt un aizturēt, viņi centās atbrīvoties no žebērkļiem un bēgt. Aplenkšanas brīdī tika aizturēti divi vīrieši, bet trešais, atstājot savu žebērkli pie upes, paspēja aizbēgt.

Paskaidrojumā viens no pārkāpējiem minēja, ka pastaigājies gar upītes krastu ar "dakšu". Kā skaidroja Strautiņš, viens no maluzvejniekiem Ķīnā ražotu dakšu ar četriem smailiem zariem bija pašrocīgi pielāgojis zivju duršanai, piemetinot vēl trīs atskabargas. Savukārt otrs konfiscētais pašdarinātais žebērklis bija izveidots no divu metru garas metāla caurules, kurai bija piestiprināts žebērklis ar piecām atskabargām.

Strautiņš sacīja, ka vienam no aizturētajiem vīriešiem netika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, jo notikuma brīdī viņa rokās nebija neviens no konfiscētajiem žebērkļiem. Savukārt otram vīrietim administratīvā pārkāpuma protokols tika noformēts.

Šajā gadījumā sods maluzvejniecību ir no 280 eiro līdz 700 eiro, savukārt, ja maluzvejniekiem tiktu konstatēts arī loms, tad būtu jāatlīdzina arī zivju resursiem nodarītie zaudējumi.