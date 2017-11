Šodien plkst.12.02 VUGD saņēmis izsaukumu uz Ventspils 6.vidusskolu, jo izglītības iestādē bija nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ēkas pagrabstāvā ir neliels piedūmojums no deguša auduma gabala puskvadrātmetra platībā. Atbilstoši rīcībai ugunsgrēka gadījumā, vēl pirms VUGD ierašanās no ēkas tika evakuēti 679 cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts plkst.12.24.

VUGD nekomentē iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu, norādot, ka to izmeklē Valsts policija (VP). Portāls "Ventabalss.lv" ziņo, ka pēc neoficiālas informācijas, ugunsgrēks izcēlies no nenodzēsta izsmēķa. Ventspils 6.vidusskolas direktore Valentīna Jankovska, norādot, ka ugunsgrēka iemeslus izmeklē policija, tomēr atzina, ka arī skolas vadībai ir pamats domāt, ka auduma gabals ēkas pagrabstāvā aizdedzies no nenodzēsta izsmēķa. Šajās pagrabstāva telpās atradies algoto pagaidu darbu strādnieks, kurš tur, iespējams, smēķējis.

Mācību process dienas maiņas skolēniem šodien ir atcelts un bērni palaisti mājās, taču vakara maiņas audzēkņiem pēcpusdienā mācības notiks, piebilda direktore.