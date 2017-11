Parādnieks uzskata, ka pensijas lielumam jābūt atkarīgam no izaudzināto bērnu skaita

"Pats princips, ka pensijai vajadzētu būt atkarīgai no izaudzināto bērnu skaita un ideālā gadījumā no nomaksāto nodokļu apjoma – manuprāt, ir pašsaprotami. Arī Demogrāfisko lietu centrā, kuru es vadu, tas jau pagājušogad tika iekļauts konceptuālajā ziņojumā. Tas ir viens no risinājumiem," Saeimas deputāts Imants Parādnieks (NA) apgalvoja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", komentējot labklājības ministra Jāņa Reira ierosinājumu vienu procentu no strādājošo bērnu samaksātajiem nodokļiem novirzīt viņu vecākiem pensionāriem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un veicinātu paaudžu solidaritāti.