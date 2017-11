Atsevišķi deputāti apspriež iespēju ekonomikas ministra amatam piedāvāt Lāčplēša kandidatūru

"No Latgales ievēlētie deputāti ir runājuši par Jāņa Lāčplēša iespējamo virzīšana ekonomikas ministra amatam. Es uzskatu, ka viņš ir ļoti pieredzējis politiķis, arī bijis divos Saeimas sasaukumos, vadījis pašvaldību, arī ir cienījams kandidāts. Mēs varētu piedāvāt arī "Vienotības" valdei lemt par šādu kandidātu," norādīja Matīss.

Raidījums gan atgādina, ka no 22 Saeimas "Vienotības" frakcijas deputātiem pašu partiju šobrīd pārstāv vien aptuveni puse. Liela daļa ir deputāti no reģionu partijām, bet daļa jau pieteikuši jaunu politisku spēku vai pievienojušies citiem. Viens no šiem deputātiem, kurš vairs nav partijas biedrs, bet palicis frakcijā - ir Matīss.

"Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa raidījumam sacīja, ka Lāčplēša kandidatūra ekonomikas ministra amatam nav oficiāli pieteikta, tādēļ par to diskusiju nav bijis. Viņa uzsvēra, ka lēmumam gan esot jābūt vienprātīgam. Pēc politiķes teiktā, būtu dīvaini koalīcijas partnerus lūgt kādu kandidātu atbalstīt, ja pati frakcija pilnībā viņu neatbalsta.

Kā ziņots, "Vienotības" priekšsēdētājs Arvils Ašeradens plāno atstāt ekonomikas ministra amatu, lai vadītu "Vienotības" Saeimas frakciju un strādātu parlamentā. Pašlaik "Vienotības" Saeimas frakciju vada Solvita Āboltiņa, kura plāno atstāt šo amatu un nolikt deputātes mandātu.

"Vienotības" politiķi pagaidām atturējušies komentēt iespējamās kandidatūras. Tikmēr neoficiālās sarunās politiķi kā iespējamo kandidātu uz šo amatu minēja Rīgas domes deputātu Vilni Ķirsi, kurš pagājušajā nedēļā tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS). Daļa "Vienotības" politiķu gan uzskata, ka šāda tikšanās nenozīmējot, ka Ķirsis tiks virzīts ekonomikas ministra amatam.

"Vienotība" kandidāts ekonomikas ministra amatam plāno izvirzīt nākamnedēļ, 6.novembrī.

Ministru prezidents aģentūrai LETA pirmdien teica, ka viņš pagaidām nezinot, kuru kandidātu "Vienotība" lems virzīt šim amatam. Turklāt pagājušajā nedēļā viņš žurnālistiem teica, joprojām nav atmetis cerību, ka "Vienotība" vienosies par citu frakcijas vadītāju un pašreizējais ekonomikas ministrs turpinās darbu valdībā.

Tomēr Ašeradens aģentūrai LETA apliecināja, ka savu lēmumu atstāt ministra amatu nemainīs.