Žagars sacīja, ka baleta māksliniekiem ļoti svarīgi ir dabas dotumi un disciplīna, līdz ar to lielo nāciju kā Francijas vai Krievijas baleta skolām ir lielāka mākslinieku izvēle.

"Evelīnai Godunovai, Kārlim Cīrulim un Jūlijai Brauerei ir medaļas un starptautiskās atzinības baleta konkursos. Tas liecina par to, ka viņiem ir atvērtas arī pasaules skatuves, nevis tikai Latvijas skatuve, kur viņi jūtas kā mājā un kur ir viņu treneri un repetitori," teica Žagars.

Pēc viņa domām, Latvijā jau krietnu laiku ir kupls pulks vokālās mākslas meistaru, kuriem tagad pievienojas izaugusī jaunā baleta paaudze. "Piedaloties un gūstot uzvaras konkursos, viņi pierāda, ka arī Latvijas baleta māksla ir konkurētspējīga pasaules līmenī," uzsvēra Žagars.

Godunova guvusi pirmo vietu un publikas simpātijas balvu starptautiskajā dejas konkursā "Citta di Spoletto" (2009) un otro vietu Dienvidkorejas Starptautiskajā baleta festivālā. Tāpat viņa 2015.gadā saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada labākais sniegums baleta mākslā" par Džuljetas lomas atveidojumu baletā "Romeo un Džuljeta".

Cīrulis pagājušajā gadā līdz ar Rīgas Horeogrāfijas skolas absolvēšanu ieguvis pirmo vietu Starptautiskajā Baltijas baleta konkursā un otro vietu Starptautiskajā Dienvidkorejas baleta konkursā.

Savukārt Brauere pēc Horeogrāfijas vidusskolas absolvēšanas 2011.gadā ieguva astotā Seulas Starptautiskā dejas konkursa "Ballet Chairman" balvu un stipendiju mācībām Vašingtonas baleta skolā. Pēcāk dejotāja ieguvusi pirmo vietu Ukrainas konkursā "Kristāla kurpīte", bijusi pusfināliste Valentīnas Kozlovas starptautiskajā baleta konkursā un saņēmusi Bostonas Latviskā mantojuma fonda "Oskara balvu. Tāpat Brauere pērnajā gadā ieguva otro vietu Starptautiskajā Baltijas baleta konkursā un bronzas godalgu Starptautiskajā Dienvidkorejas baleta konkursā.

Līdzās šiem trim jaunajiem māksliniekiem 4.decembrī gaidāmajā Eiropas baleta galā koncertā pirmo reizi Latvijā uzstāsies Timofejs Andrijšenko, kurš pašlaik dejo "La Scala" operā, bet savu izglītību līdz 14 gadu vecumam ieguva Rīgā. No pieredzējušajiem baleta māksliniekiem koncertā uzstāsies spāņu dejotāja Laura Morera, itāļu dejotājs Fedriko Bonelli, Ihone de Johana no Nīderlandes, brazīlietis Daniels Kamargu, Juka Ebihara no Ķīnas un Rumānijas Nacionālā baleta vadošais solists Dāvids Tžensimičs.

Kā ziņots, Viesnīcā "Neiburgs" šodien norisinājās preses konference, kurā mediju pārstāvji tika informēti par 4. decembrī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves gaidāmo Eiropas baleta galā koncertu.