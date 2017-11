Tālbergs otrdien viesojās Rīga TV24 raidījumā "Rampas ugunis" pie tā vadītāja Andra Kiviča.

Kristīgā radio vadītājs pauda, ka nekad nav aicinājis dedzināt latvju dainas, kā tas iepriekš bija izskanējis, taču joprojām uzskata, ka sārta liesmu vērta ir Jura Rubeņa grāmat "Viņš un Viņa" - viena no patiešām vērtīgajām pērn iznākušajām grāmatām, kas klasificējas kā bestsellers. Ilgus mēnešus Rubeņa grāmata turējās vispārdotāko grāmatu topos visās grāmatnīcās. Blogos un forumos lasāms, ka tā palīdzējusi daudziem pāriem tikt pāri grūtībām laulības dzīvē, un tā ir viena no retajām kristīgi virzītajām grāmatām, kurā sekss un intimāte vīrieša un sievietes starpā tiek traktēta kā dievišķa attiecību šķautne, nevis apgrēcība.

Sarunā ar Kiviču Tālbergs atzina, ka joprojām to nav izlasījis. Taču dedzināma tā esot. Kāpēc? Viņam pieticis vien "ar to, kas tur iekšā ir," raidījumā pauda Tālbergs.

"Mani nokaitināja, pirmkārt, teksti, otrkārt - tās reprodukcijas - krusti, sieviete pie krusta, un kas nu tur vēl," sacīja pārliecinātais kristietis. Vienlaikus viņš pašu grāmatu nemaz nav lasījis. Cita starpā Tālbergs raidījuma moderatoram vaicāja: "Vai tad tu nekad neesi dedzinājis kādu grāmatu?"

Rubenis - nomaldījies brālis

Tās autors, tautā mīlētais mācītājs Juris Rubenis, esot nomaldījies no ceļa, uzskata Kristīgā radio direktors. Tālbergs pauž nožēlu, ka to, kas sacīts grāmatā par divu dzimumu attiecībām "pauž mans brālis". Tālbergs mana, ka Rubenis iet prom no Kristus, tāpēc uzskata, ka viņam ir jārunā par notiekošo. "Manuprāt, viņš ir nomaldījies. Es viņu cienu; savā laikā Liepājā spēlējām kopā koncertu, bija brīnišķīgi. Tas ir tikai mans viedoklis, taču uzskatu, ka viņš ir nomaldījies," sacīja Tālbergs.

Uz to visasāk norādot viena lieta, proti, Rubenis palicis lepns. "Kad cilvēks nomaldās, tad viņš paliek lepns. Tad viņš aiziet prom no Dieva, no patiesības," uzskata Tālbergs. Grēciniekam visu piedos, bet ne lepnību, pauda radio direktors. Uz Kiviča jautājumu, kad tieši Rubenis kļuvis lepnīgs, Tālbergs sacīja: "Es nezinu. Manuprāt, pakāpeniski".

Tālivaldis Tālbergs izteicās, ka baznīcai nebūt nav jāmainās: "Mēs ar savām jaunām metodēm tikai maisām visu. Kristus visu ir izdarījis 2000 gadus atpakaļ".

Raidījumā viņš arīdzan pauda, ka pats audzis kristīgā ģimenē, un viņa māte dēlu "Dievam nodevusi" jau 4 nedēļu vecumā, kad mazais Tālivaldis teju nomiris, tomēr izdzīvojis.

Rīgas domē aicina Tālbergu izslēgt no kristīgās padomes

Oktobra vidū vēstījām, ka Rīgas domes sēdē, spriežot par Rīgas pilsētas kristīgo lietu padomes sastāva apstiprināšanu, opozīcijas deputāti virzīja priekšlikumus par trīs padomes biedru pilnīgu izslēgšanu, pamatojot to ar viņu neatbilstību amatam.

"Vienotības" frakcijas vadītājs Vilnis Ķirsis rosināja no Kristīgo lietu padomes izslēgt Tālivaldi Tālbergu, Latvijas Kristīgā radio prezidentu, un Intu Feldmani, Evaņģēlisko kristiešu baznīcas "Jaunā paaudze" pārstāvi.

Viņš skaidroja, ka cilvēks, kurš Dziesmu un deju svētkus sauc par pagānu rituāliem un rosinājis dainu dedzināšanu nevar strādāt šajā padomē. Ķirsis translēja video materiālu, kurā Tālbergs vairākas latviešu tradīcijas saucis par "zemiskām, pagāniskām un nožēlojamām".