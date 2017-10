Vasilijs Sinaiskis iegūst LNSO goda diriģenta titulu

Vasilija Sinaiska vadībā (1975–1987) būtiski mainījās LNSO spēles kvalitāte un paplašinājās koncertdarbības lauks ārpus Latvijas. Orķestris ieguva jaunu skanējumu un jaunus tehniskos un mākslinieciskos impulsus. Sinaiskis veicināja daudzu Latvijas komponistu jaundarbu tapšanu un diriģēja to pirmatskaņojumus. Viņa laiks LNSO priekšgalā ir viens no orķestra vairāk nekā 90 gadu ilgā mūža zelta nogriežņiem.

Nozīmīgi, ka šajā vakarā LNSO piešķirs Vasilijam Sinaiskim LNSO goda diriģenta (conductor emeritus) titulu pateicībā par visu, ko maestro savulaik darīja Latvijas simfoniskā lauka un latviešu mūzikas kopšanā.

Goda diriģenta titulu (angliski – conductor emeritus vai conductor laureate) simfoniskie orķestri visā pasaulē mēdz piešķirt saviem kādreizējiem mākslinieciskajiem vadoņiem par īpašiem nopelniem ilggadējas sadarbības laikā.

Piemēram, Mariss Jansons ir Amsterdamas Karaliskā Concertgebouw orķestra goda diriģents, Nēme Jervi ir Gēteborgas SO un Detroitas SO goda diriģents, Andra Nelsona vadītajam Bostonas SO goda diriģents ir Bernards Haitinks u. c.

Atkalredzēšanās koncertā ar LNSO Vasilijs Sinaiskis diriģēs Edvarda Elgara “Variācijas par paša tēmu” (“Enigma”), kurā ievērojamais angļu komponists skaņās zīmē savu tuvinieku un draugu portretus; skaistākā te ir populārā variācija “Nimords”. Variāciju nosaukums “Enigma” lieliski sasaucas ar LNSO šīssezonas tēmu “Mūzika un matemātika”, un nu būs iemesls parunāt par to, kā skaņās var iešifrēt cilvēku vārdus, nosaukumus un idejas. Tiks atskaņota arī Jāņa Ivanova 21. simfonija, ko komponists atstāja nepabeigtu un kurai punktu lika viņa audzēknis Juris Karlsons, kā arī Sergeja Prokofjeva Pirmais klavierkoncerts.

Jaunais pianists Horhe Gonsaless Buahasans ir viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes pianistiem. 2015. gadā viņš Bādkisingenes (Vācija) mūzikas festivāla KlavierOlymp konkursā ieguva augstāko apbalvojumu, kā arī skatītāju balvu. Pēc šī sasnieguma Buahasans saņēma uzaicinājumu uzstāties Bādkisingenes 2016. gada festivālā kopā ar Marseļas FO un diriģentu Lourensu Fosteru, muzicēt Bēthovena festivālā Bonnā (Beethovenfest), koncertēt Pekinas Lielajā Nacionālajā teātrī un Minhenes Herkulesa zālē. Buahasana klavierspēle bijusi dzirdama koncertos Kubā, Beļģijā, Francijā, Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē. Viņš uzstājies arī Plejēla zālē Parīzes filharmonijā, atskaņojot Šopēna prelūdiju Orchestre de Paris koncertciklā Preludes. 2015. gada aprīlī Boriss Berezovskis kopā ar Anrī Demarketu aicina Buahasanu veidot kopīgu koncertu Luī Vitona fonda auditorijā. Pianists nesen uzstājies arī kopā ar Elizabeti Ļeonsku.

Koncerts notiks 3. novembrī plkst. 19.00 Lielajā ģildē.

Tradicionālajās “Pirmskoncerta sarunās” plkst. 18:18 Minsteres zālē.