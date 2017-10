Reirs rosina aizliegt uz ārzemēm adoptēt bērnus no audžuģimenēm

Par šādu rīcību Reirs šodien paziņoja Latvijas audžuģimeņu forumā. Klātesošie priekšlikumu sagaidīja ar ovācijām.

Reirs aģentūrai LETA skaidroja, ka uz nākamā gada Valsts budžeta otro lasījumu Saeimā viņš iesniedzis priekšlikumu, kas aizliegtu uz ārzemēm adoptēt bērnus, kas atrodas audžuģimenēs.

"Mēs esam ANO Konvencijas parakstītāju un atbalstītāji, turklāt arī Civillikums paredz, ka adopcija uz ārzemēm var notikt tikai tādā gadījumā, ja nevar būt nodrošināta ģimeniskā vide," teica ministrs, piebilstot, ka ģimeniskā vide tiek nodrošināta bioloģiskā ģimenē, audžuģimenē vai bērnu adoptējot.

Reirs pauda, ka ir iesniedzis Saeimā otrajā lasījumā izmaiņas likumā, tos iesniedzot arī budžeta paketē, jo priekšlikums saistīts "ar ļoti nopietniem līdzekļiem, kas tiek piešķirti audžuģimenēm".

"Ja piešķiram nozīmīgus līdzekļus audžuģimenēm, mums ir vajadzīga arī stabilitāte audžuģimenēs. Bērna izņemšana no audžuģimenēm nerada stabilitāti, bet, tieši pretēji, rada nervozitāti un pārpratumus," uzskata Reirs.

Viņš sacīja, ka primāri jānodrošina ģimeniska vide. "Labklājības ministrija nekādā gadījumā neiestājas pret adopciju tiem bērniem, kuriem nevar te atrast vecākus, kuri atrodas institūcijās, kuri ir ar kādām nespējām. Skaidrs, ka tad ir vajadzīga adopcija uz ārzemēm, lai, nespējot to izdarīt valstī, nodrošinātu ģimenisku vidi bērnam," sacīja politiķis.

"Ja mēs valstī to varam izdarīt un to nodrošina audžuģimenes, tad nebūtu pareizi izņemt bērnus no audžuģimenēm," uzsvēra Reirs.

Plānots, ka šādas pārmaiņas varētu stāties spēkā no nākamā gada 1.janvāra.