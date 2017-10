“Rīgas satiksme” laikam izdod speciālās autovadītāju licences, un noteikti ir īpaši atlasīti braukšanas virtuozi. Šī vakara izbraukums: 1km = 3 ekstrēmās braukšanas, manevrēšanas, īpašās attieksmes un kultūras paraugdemonstrējumi,” par paša safilmēto materiālu portālā “Facebook” apgalvo.

Video skaidri redzams, kā divi mikroautobusi turpina braukt, neskatoties uz sarkano gaismu luksoforā.

Aivars norāda, ka arī konkrēto 6. un 2. maršruta autobusu šoferi vadījuši savus transportlīdzekļus neadekvāti.

Ar ievietoto video sociālajos tīklos dalījušies vairāk nekā 2000 lietotāju.

Centies pievērst uzmanību ceļu kultūrai

“Sociālie mediji ir pilni ar negācijām par to, kā brauc “BMW”, “Audi” šoferi, un uz tiem visi rāda ar pirkstiem, bet vai kāds ir pievērsis uzmanību tam, ko dara sabiedriskais transports?” sarunā ar portālu Kasjauns.lv izsakās Aivars.

Starp video komentētājiem Aivara viedokļa atbalstītāju netrūkst, turklāt cilvēki – gan gājēji, gan šoferi – dalās ar citiem līdzīgiem stāstiem.

Reaģējot uz videomateriālu, kāds kungs, kura “Facebook” profilā norādīts “bijušais “Rīgas satiksmes” darbinieks pat uzrakstījis Aivaram privātu vēstuli, kurā visai bravūrīgi izsakās par to, kā uz ceļiem mēdz uzvesties pats:

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

“Interesanti, vai kādreiz policija ir sastādījusi protokolu sabiedriskā transporta vadītājiem, vai tos nekad un neviens neregulē? Jautājums ir ne tikai par šoferiem, bet par grafiku plānošanu. Ja šoferiem ir tā jāsteidzas sastrēguma stundās, tad ar plānošanu arī viss ir slikti. Ceļu marķējums - kam tas domāts?” interesējas Aivars.

“Šīs situācijas, protams, ir diskutablas un jāizvērtē policijai, taču skaidrs, ka braukt pie luksofora sarkanās gaismas nav atļauts,” par video redzamo piebilst Aivars, uzsverot, ka ar savu rīcību vēlējās aktualizēt problēmas ar sabiedriskā transporta šoferu ceļu kultūru.

Mikroautobusu šoferi tiek cauri ar rājienu

Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar “Rīgas satiksmi”, lai noskaidrotu, vai uzņēmumam ir zināms par šajos video fiksētajām situācijām un vai šoferu rīcība ir izvērtēta.

“Rīgas satiksmē” informēja, ka par mikroautobusu kustību Rīgā atbild “Rīgas mikroautobusu satiksme”, tāpēc konkrētais video nosūtīts arī viņiem.

“Kas attiecas uz mikroautobusu vadītājiem, tad viņi ir identificēti kā arī abiem tika piemērots disciplinārsods – izteikts rājiens, jo video redzamais viennozīmīgi ir klasificējams kā pārkāpums. Savukārt “Rīgas satiksmes” autobuss uzsāka pārkārtošanās manevru laicīgi Inženieru ielas un Raiņa bulvāra krustojumā, jo 13. janvāra ielā veic kreiso pagriezienu, kas ir jāveic no brauktuves kreisā malējā stāvokļa. Autobusa vadītāja rīcībā nav saskatāmi Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi,” portālam skaidroja “Rīgas satiksmes” sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Tiesa gan, Valsts policijā norādīja, ka video redzama arī to Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, kas saistīta ar ceļa apzīmējumu prasībām:

292.9.punkts, kurš noteic, ka nepārtraukta līnija kopā ar 923. ceļa apzīmējumu – sadala pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas augšupceļos vai lejupceļos, sadala tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar vairākām braukšanas joslām vienā virzienā, kā arī apzīmē vietas, kas paredzētas, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, iebrauktu vai izbrauktu no stāvvietām un tamlīdzīgi. Šīs ceļa apzīmējuma līnijas atļauts šķērsot tikai no pārtrauktās līnijas puses. Ja apzīmējums sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, apzīmējumu no nepārtrauktās līnijas puses atļauts šķērsot, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē;

276.12.punkts, kurš noteic, ka 514., 515. un 516. zīme “Braukšanas virziens joslā”. No joslas noteiktais braukšanas virziens krustojumā. Uz 514., 515. un 516. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 516. zīme atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas un atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 514., 515. un 516. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 514., 515. un 516. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 513., 514., 515., 516., 517. vai 518. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

292.16. punkts, kurš noteic, ka 937. ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 512., 513., 514., 515., 516. vai 517. zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, no kreisās, malējās braukšanas joslas atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā.