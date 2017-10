Likumsargi stāsta, ka naktī uz 12. oktobri Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) amatpersonas aizdomās par sutenerismu vairāku gadu garumā kāda legāla biznesa aizsegā aizturēja trīs personu grupu.

Pēc šobrīd Valsts policijas rīcībā esošās informācijas personas piedāvājušas prostitūcijas pakalpojumus ārvalstu pilsoņiem un pastāv aizdomas, ka ar šo rūpalu gūti noziedzīgie līdzekļi, kuri iegūti gan skaidras naudas uzkrājumos, gan kustamā un nekustamā mantā. Kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests 171 tūkstoša eiro apmērā.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina par to, ka nelegālā darbība tika organizēta gan izklaides vietas iekštelpās, gan arī pēc pieprasījuma, dodoties līdzi klientiem citviet. Izklaides vieta nebija brīvi pieejama ikvienam apmeklētājam, klienti tajā nokļuva, vien iepriekš sazinoties ar personām, kas šo iespēju nodrošināja. Par minēto noziedzīgo nodarījumu aizdomās tiek turēts izklaides vietas īpašnieks un divas darbinieces - administratore un grāmatvede. Pēc pašreizējās informācijas izklaides vietā seksuāla rakstura pakalpojumus sniegušas vismaz 10 sievietes.

Aizturēšanas laikā tika veiktas piecas sankcionētas kratīšanas dažādās vietās Rīgas reģionā, kuru laikā gūti vairāki priekšmeti ar iespējamu pierādījumu nozīmi, arī skaidras naudas līdzekļi, tai skaitā uzlikts arests kustamai un nekustamai mantai – lietu kopējā vērtība ir 171 tūkstotis eiro.

13. oktobrī 1971. gadā dzimušajam vīrietim Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu, savukārt 1987. gadā un 1950. gadā dzimušajām sievietēm piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 165. panta trešās daļas par sutenerismu, ko veikusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu personas var tikt sodītas ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Un kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas veikta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu paredzēta atbildība ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.