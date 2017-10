Vējš Latvijā tomēr nebūs tik spēcīgs, kā brīdināts iepriekš

Lai arī sākotnēji sinoptiķi prgnozēja, ka jūras piekrastē ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 25-27 metriem sekundē (m/s), vēlāk brīdinājums tika mīkstināts.

Atbilstoši centra jaunākajām prognozēm, priekšpusdienā jūras piekrastē ziemeļrietumu, ziemeļu vējš saglabāsies brāzmās līdz 15-19 m/s, bet pēcpusdienā tas pastiprināsies līdz 20-24 m/s.

Vakarā no plkst.17 līdz 20 Rīgas jūras līča piekrastē ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 m/s, bet nakts vidū no plkst.23 līdz 3 vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-21 m/s.

Savukārt Rīgā nakts vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 m/s, bet laika periodā no plkst.3 līdz 7 vējš brāzmās sasniegs 20 m/s.

Pēc Boforta skalas, vēja brāzmas līdz 21 m/s tiek klasificētas kā vētrains laiks, kad liecas lieli koki un lūst tievi zari, savukārt vēja brāzmas līdz 24 m/s uzskata par vētru, kad vējš var lauzt resnos koku zarus, nodarīt nelielus bojājumus ēkām un izkustināt no vietas vieglus priekšmetus.

Publicēta: 29.10.2017 15:00

Citi šobrīd lasa Ratiņbasketbolista Kaspara Turka sapnis - savā 35. jubilejā ar motociklu apbraukt apkārt pasaulei Daudzbērnu tēvs Kārlis Leiškalns: “Bērniem foršākais vecums ir līdz 5 gadiem. Jo tad viņi nerunā pretī!" Spēcīgajā vētrā Eiropā jau gājuši bojā cilvēki; Berlīnē izsludina ārkārtas stāvokli