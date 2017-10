Avārijā Zemgalē gājis bojā cilvēks

Vakar deviņi cilvēki cietuši avārijās Rīgā un tās apkārtnē, četri - Kurzemē, trīs - Vidzemē, bet pa vienam - Latgalē un Zemgalē. Četri no cietušajiem bija gājēji, trīs no kuriem iekļuva negadījumos Rīgā.

Pagājušajā diennaktī par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējusi 19 autovadītājus - sešus dzērājšoferus policija aizturēja Rīgā, piecus - Vidzemē, četrus - Kurzemē, trīs - Zemgalē, bet vienu - Latgalē.

Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem noformēti 203 protokoli. Rīgas apkārtnē par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu sodīti 46 autovadītāji, Zemgalē - 64, Vidzemē - 39, Kurzemē - 29, bet Latgalē - 25 autovadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 512 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, aptuveni trešdaļa no kuriem piemēroti autovadītājiem galvaspilsētā un tās apkārtnē.



