Latvija šonakt ir pārgājusi uz ziemas laiku

Latvijā šī pāreja notika plkst.4 jeb naktī no sestdienas uz svētdienu, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ.

Pāreja no ziemas uz vasaras laiku atkal notiks 2018.gada 25.martā.

Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981.gadā. Sākot no 1997.gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010.gada 26.oktobra Ministru kabineta noteikumi "Par pāreju uz vasaras laiku". Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā - marta pēdējā svētdienā plkst.3 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst.4 - par vienu stundu atpakaļ.

Savukārt Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.



Citi šobrīd lasa Ieva Brante par muskuļiem un sievišķību: "Vai es sev patīku, skatoties spogulī? Jā!" FOTO. Tās tik bija sudrabkāzas! “Labvēlīgais tips” ar grandiozu ballīti nosvin 25. jubileju Rīgā izcēlies masveida kautiņš hokeja laukumā