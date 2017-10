Par nekustamo īpašumu, kas paredzēts dzīvošanai, bet tajā nav deklarēta neviena persona, tiks noteikta paaugstināta nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. To piemēros dzīvojamajām ēkām, to palīgēkām un dzīvokļiem.

Līdzšinējā likme no 0,2% līdz 0,6% no kadastrālās vērtības saglabāsies, ja 1. janvārī īpašumā būs deklarēta vismaz viena persona.

Tas nozīmē finansiālas represijas gadījumos, kad, piemēram, īpašnieks dzīvo viens pilsētas dzīvoklī, bet novadā viņam pieder arī lauku māja un nav dzīvesbiedra, bērnu vai citu tuvinieku, kurus varētu sadalīt pa mājokļiem – formāli deklarēt.