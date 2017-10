Par šaudīšanos ar gāzes ieroci Čiekurkalnā aizturēts vīrietis

Reaģējot uz saņemto informāciju, policisti nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur noskaidroja, ka pirms dažām minūtēm kāds vīrietis nezināmu iemeslu dēļ šāvis no gāzes pistoles. Tas noticis brīdī, kad sabiedriskā autobusa pieturā apstājies autobuss, tādējādi ierobežojot satiksmi aizmugurē braucošām mašīnām. Vienā no autobusam aizmugurē braucošām mašīnām atradies arī iespējamais šāvējs. Vīrietis izkāpis no transportlīdzekļa un saniknots izšāvis vairākas reizes nezināmā virzienā. Tobrīd aizmugurē stāvējusi vēl viena mašīna, kuras vadītājs izsaucis Valsts policiju.



Tā vietā, lai nomierinātos, agresīvi noskaņotais vīrietis iekāpis atpakaļ mašīnā un, atsākoties satiksmes kustībai, turpinājis šaut. Apstājoties krustojumā, viņš pamanījis aizmugurē braucošo mašīnu, kuras vadītājs ziņoja par notikušo policijai, izkāpis ārā un sācis bojāt viņa transportlīdzekli.



Rīgas Brasas iecirkņa policisti, veicot operatīvās izmeklēšanas darbības, netālu no notikuma vietas aizturēja 1982.gadā dzimušo vīrieti, kurš iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Jāpiemin, ka aizturēšanas brīdī vīrietis atradās 1,14 promiļu stiprā alkohola reibumā.



Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas – par huligānismu, ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.



Aizturētais vīrietis atrodas izolatorā, un šodien, 27.oktobrī, tiks lemts jautājums par viņa apcietināšanu.

