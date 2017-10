Novembris - Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis

NaNoWriMo pirmsākumi meklējami 1999. gadā Sanfrancisko ASV, taču nu jau šis pasākums ir izplatījies visā pasaulē. Dalībnieku mērķis ir novembra 30 dienu laikā uzrakstīt vismaz 50 000 vārdu garu romānu jebkurā žanrā un jebkādā valodā. Darbi netiek lasīti un vērtēti, un par uzvarētāju kļūst ikviens, kurš ir sasniedzis nepieciešamo apjomu.

2009. gadā Latvija pirmoreiz piedalījās NaNoWriMo kā atsevišķs reģions ar savu pārstāvi un sadaļu oficiālajos forumos. Deviņu gadu laikā Latvijas dalībnieku skaits ir ievērojami audzis, un NaNoWriMo vārds ir ieguvis atpazīstamību radošo un rakstošo cilvēku vidū. Ir publicēti arī vairāki novembra rakstīšanas maratonā tapuši darbi: Ievas Melgalves “Mēness teātris”, Ingus Macata “Koncertflīģelis”, Lauras Dreižes triloģija “Danse Macabre”, kā arī citi.

Kā ierasts, arī šogad NaNoWriMo ietvaros notiks vairāki pasākumi klātienē. 28. oktobrī Rīgas Franču liceja telpās notiks Atspēriens – pasākums, kurā dalībniekiem iepazīties. Tam sekos iknedēļas koprakstīšanas pasākumi visa novembra garumā.

Otrdienās (7., 14., 21. un 28. novembrī) rakstītāji pulcēsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā -15+ plkst. 16.00-20.00.

Sestdienās (4. un 25. novembrī) koprakstīšanas notiks ierastā un iemīļotā vidē: Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Dzejas lasītavā (Brīvības ielā 49/53, 7. stāvā) no plkst. 12.00 līdz 17.00. Turpat pulcēsimies arī piektdien, 17. novembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00. Savukārt, 11. novembrī dalībnieki ir aicināti piedalīties rakstīšanas maratonā Rīgas Franču licejā visas dienas garumā – no plkst. 12.00 līdz 20.00.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Nacionālo romānu rakstīšanas mēnesi un to, kā reģistrēties dalībai, apmeklējiet NaNoWriMo mājaslapu www.nanowrimo.org vai sazinieties ar Latvijas reģionālo pārstāvi Lauru Dreiži (laura.dreize@gmail.com ).