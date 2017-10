Brīvdienās un nākamajā nedēļā laiks Latvijā būs visai nepatīkams

Piektdien aizejošā ciklona ietekmē vēl lielā daļā Latvijas gaidāmi nokrišņi - pārsvarā lietus, bet austrumu rajonos arī neliels slapjš sniegs. Vējš būs pierimis līdz lielākoties lēnam, un gaisa temperatūra pieturēsies +2...+7 grādu robežās, vien naktī Vidzemē gaiss atdzisīs līdz 0...-2°.

Sestdien no rīta Baltijas jūras reģionam no rietumiem pietuvosies jau nākamais aktīvais ciklons, tādēļ laiks brīvdienās būs lielākoties mākoņains un visā teritorijā gaidāms mērens lietus. Sestdien vietām austrumu rajonos iespējams arī slapjš sniegs un rīta stundās, temperatūrai vēl esot zemākai par 0°, neliels apledojums, līdz ar to ceļi būs slideni, norāda sinoptiķi.

Dienas laikā nedēļas nogalē gaiss iesils līdz +3...+9°. Ciklona ietekmē no jauna pastiprināsies arī vējš - sestdien piekrastes rajonos dienvidrietumu, rietumu vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē (m/s), bet svētdien pēcpusdienā, vējam iegriežoties no ziemeļrietumiem, jūras piekrastē vēja spēks brāzmās sasniegs pat 20-24 m/s.

Nākamās nedēļas sākumā, pirmdien un otrdien, ciklons, kas noteiks laika apstākļus nedēļas nogalē, no Latvijas-Igaunijas robežas virzīsies tālāk uz dienvidaustrumiem, tomēr tā ietekme mazināsies vien nedaudz - ziemeļrietumu vējš lielā daļā piekrastes saglabāsies brāzmās līdz 20-24 m/s un tā pierimšana gaidāma vien naktī uz otrdienu. Arīdzan nokrišņi mitēsies vien otrdien dienas laikā. Gaisa temperatūra nedēļas pirmajā pusē naktīs gaidāma -1...+5 grādu robežās, bet dienās termometra stabiņš pakāpsies līdz +1...+6 grādiem.

Nedēļas vidū neliela augsta spiediena atzara ietekmē laikapstākļi īslaicīgi uzlabosies - nokrišņi gaidāmi tikai dažviet Latvijā, turklāt tie būs nelieli, un vējš būs lēns līdz mērens. Debesīm skaidrojoties, naktīs vietām termometra stabiņš var noslīdēt līdz aptuveni -5 grādiem. Tomēr nedēļas otrajā pusē no ziemeļrietumiem Latvijai tuvosies kārtējais ciklons, kas nesīs salīdzinoši siltāku, tomēr lietainu un vējainu laiku.