Dažāda smaguma traumas tiek gūtas uz slidenas grīdas, krītot pa trepēm, no palodzes, no krēsla, no plauktu sistēmām un aizķeroties aiz bērnu skolas somām.

Izglītības nozarē cietušās visbiežāk ir sievietes ar 10 gadu darba stāžu, kuru vidējais vecums - 53 gadi. Vislielākais traumu skaits noticis trešdienās laika posmā no 12:00 līdz 14:00.

Visbiežāk traumētās ķermeņa daļas ir pēda un potīte (30%). 20% gadījumu tikušas traumētas rokas vai elkonis, galva, sejasdaļa un acis. 18% gadījumu traumētas kājas.

