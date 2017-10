Rīgā slapjā sniega dēļ 34 maršrutos strādā 50 tehnikas vienības, lai brauktuves apstrādātu ar pretslīdes materiālu, vēsta Rīgas domes Satiksmes departamenta ieraksts "tvitter" kontā.

Jau ziņots, ka trešdienas pēcpusdienā vietām Kurzemē un Zemgales rietumos lietus pārgājis slapjā sniegā. Līdzīga situācija notika Rīgā, jo pēcpusdienā sāka snigt slapjš sniegs.

Rīgas ielu uzturētāji ir gatavi ziemas sezonai un kopumā pilsētas ielas šogad apsaimniekos 59 tehnikas vienības, iepriekš pastāstīja Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Jau no pagājušās nedēļas, līdz ko parādījās pirmās negatīvās gaisa temperatūras, Rīgas ielās dežurēja trīs ceļu uzturēšanas mašīnas, kuras galvenokārt saimnieko pārvadu un tiltu tuvumos, jo tur apledojums rodas visātrāk. Ielu un tiltu uzturēšanas uzņēmumi Rīgā dežūrē visu diennakti, lai līdz ar apledojuma veidošanos nekavējoties ceļus varētu apstrādāt ar pretslīdes materiāliem.

Pilsētas ceļu uzturēšanas budžets visa gada garumā tiek iedalīts no decembra līdz nākamā gada decembrim. No 2016.gada decembra līdz 2017.gada 30.novembrim piešķirtais un izlietotais finansējums šobrīd ir 16,5 miljoni eiro un parasti aptuveni puse budžeta tiek tērēta ziemas darbiem. No 2015.gada līdz 2016.gada decembrim šis finansējums bija 8,38 miljoni eiro.