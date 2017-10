Jurkāns šomēnes bija kārtējā starptautiskā Valdaja diskusiju foruma, kurā piedalījās arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, goda viesis, kurā eksministrs izklāstīja savas domas par Latvijas sadarbību ar Krieviju, Ukrainas krīzi, ekonomiskajām un korupcijas problēmām. Viņš arī sniedza interviju „Izvestija”, kuras sākumā jau paziņoja, ka pēc tās viņu Latvijā sagaidīs ar naidu („v štiki” – kr.). Tajā viņš paudis diametrāli pretēju pozīciju Latvijas un Eiropas Savienībai politikai attiecībā pret Krievijas okupēto Krimu:

„Krimas jautājums ir atrisināts, un pie tā vairs nav nepieciešams atgriezties. Krima – tā ir Krievija. Te nav ko tirgoties, priekšlikums par kaut kādām finansiālajām kompensācijām, ko nesen izteica Čehijas prezidents Milošs Zemans, ir bezjēdzīgs. Jāatrisina konflikts Ukrainas austrumos. Šeit, manuprāt, Rietumiem vajadzētu vienoties ar Krieviju: Krievija garantē Ukrainas vienotību apmaiņā pret to, ka Rietumi nevilks Ukrainu NATO sastāvā, ievērojot Maskavas nacionālās intereses”.

Vienlaikus viņš pažēlojās par savu dzimteni: Latvija esot ļoti korumpēta un nabadzīga valsts, kura 27 gadu laikā pēc neatkarības atgūšanas neko nav sasniegusi. Tādēļ esot nepieciešams jauns politiskais spēks, kas Latviju padarīs nevis par Eiropas Savienības sētmali, bet gan par patiesi neatkarīgu valsti.

Fantazējot par to, ko viņš darītu, ja atkal kļūtu par Latvijas ārlietu ministru, Jurkāns teica: „Pirmām kārtām es brauktu uz Maskavu un sāktu dialogu ar Krieviju. Jo starptautiskās drošības atslēgas atrodas Kremlī, neatkarīgi no tā, kas ir pie valsts galvgalī. Zinu, kādus soļus ir jāsper Latvijai un ko mēs gaidām no Maskavas, lai mūsu pozīcijas satuvinātos. Piemēram, Krievija varētu nosodīt Staļina laika deportācijas un atzīt Latvijas varmācīgo inkorporāciju, neminot vārdu „okupācija”. Savukārt Rīgai jāmaina likumdošana un jāatļauj vēlēšanās balsot nepilsoņiem, jāvienkāršo pilsonības iegūšanas procedūra. Latvijai jāatrisina divkopienu valsts problēma. Ja mēs 27 gadus krievus, kas dzīvo Latvijā, saucam par svešiem, tad beigu beigās viņi par tādiem arī kļūst”.

Portāls Kasjauns.lv vēlējās no Jurkāna uzzināt viņa pozīcijas sīkāku argumentāciju un vai tik tiešām eksministrs pēc atgriešanās no lielās austrumu kaimiņzemes sagaidīts „v štiki”. Tomēr Jurkāns principā attiecās runāt ar Kasjauns.lv un atslēdza tālruni.

Tikmēr sociālajos tīklos cilvēki izsaka nosodījumu Jurkāna sentencēm:

Kas vispār ir Jurkāns? Ok, pirms 25 gadiem bija amatpersona, bet tagad? — Aivars Gauja (@AivarsGauja) 24 октября 2017 г.

Jānis Jurkāns,

****ā burkāns. — Alvils Bērziņš (@AlvilsBerzins) 24 октября 2017 г.

Līdz 2014.gadam Krima mentāli un arī faktiski bija Krievijas kontrolē, taču jābūt izlasītam idiotam, lai tā palaistu muti kā Jurkāns. — Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) 24 октября 2017 г.

Zombijs Jurkāns ir tik aizkustinoši priecīgs, ka viņu uzklausa, ka ir gatavs sarunāt jebko uzklausītājam par prieku. https://t.co/k0M425xuty — pietiek.com (@PietiekPortals) 24 октября 2017 г.

Jau kā ārlietu ministrs Jurkāns bija milzīgs pārpratums . . . — Uģis Lapiņš (@Ugislapins) 24 октября 2017 г.