Internātskolas nākamgad daļēji finansēs no valsts budžeta

Šāds risinājums tiktu ieviests uz vienu gadu, skaidroja Brigmanis. Plānots, ka finansējuma apjoms būs atkarīgs no mazturīgo ģimeņu bērnu skaita skolā, viņš norādīja.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) skaidroja, ka valdība skatīs iespēju daļēji finansiāli atbalstīt tās pašvaldības, kuru internātskolās mācās bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Tādējādi pagarināts pārejas posms, lai atrastu risinājumu.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien izskatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pārtraukt uzturēšanas izdevumu segšanu no valsts budžeta pašvaldību internātskolās un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) informēja deputātus par koalīcijas sanāksmē panākto kompromisu, tomēr opozīcijas deputāti šo likumprojektu neatbalstīja.

Kā ziņots, Ministru kabinets 3.oktobrī atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pārtraukt uzturēšanas izdevumu segšanu no valsts budžeta pašvaldību internātskolās un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, šo pienākumu uzliekot pašvaldībām.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) oktobra sākumā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā skaidroja, ka patlaban Latvijā ir 12 internātskolas, kas atrodas 11 pašvaldībās.

Sēdē klātesošie internātskolu vadītāji emocionālās runās uzsvēra, ka, ja valsts beigs finansēt internātskolu uzturēšanas izmaksas, tad bērni no šīm skolām "nonāks uz ielas". Skolu pārstāvji vairākkārt uzsvēra, ka internātskolās mācās bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem nepieciešama palīdzība. Vienlaikus tika pausts, ka daļa šo skolēnu ir vāji, turklāt atsevišķas skolas un skolotāji nemaz negribot ņemt šos skolēnus savās klasēs. Bērni nākot arī no nelabvēlīgiem pilsētu rajoniem, kur dzīvo narkomāni un noziedznieki, līdz ar to tas arī esot iemesls bērnus skolot internātskolās.

Internātskolu pārstāvji tāpat pauda, ka viņu izglītības iestādes palīdz gadījumos, kad skolēnu vecāki nerūpējas par bērniem, nenodrošina ēdināšanu un arī apģērbu. Tāpat tika paustas bažas par to, ka, ja pašvaldībām pašām vajadzēs nodrošināt internātskolu uzturēšanas izmaksas, kā arī veikt savstarpējos maksājumus, ņemot vērā, ka internātskolās mācās skolēni no dažādām pašvaldībām, tad pašvaldības vienkārši izņems bērnu no internātskolas, lai ietaupītu naudu.

Uzklausot internātskolu pārstāvju stāstus, Šadurskis uzsvēra, ka, iespējams, būtu jāapsver atsevišķu pašvaldību vadības atlaišanu, ja tās nepilda tām noteikto funkciju, pieļaujot, ka "notiek tāda cūcība - bērni neēduši, bet sociālais darbs ir nekāds".

Internātskolu direktori Šadurska viedoklim par pašvaldību nolaidību nesteidzās piekrist, taču par vietvaru atbildību bērnu tiesību nodrošināšanā uzsvēra arī Tiesībsarga biroja pārstāve, uzsverot, ka valstī gadiem ilgi pastāv tiesību akti, kas jāpilda pašvaldībām. "Par bērniem ir jārūpējas pašvaldībām. Tiesībsargs šo jautājumu aktualizē gadu no gada, taču pašvaldības nereti pat neatpazīst problēmas, bet vēlāk cīnās ar to, kur bērnu ievietot," pauda biroja pārstāve.