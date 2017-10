Baldones novada pašvaldība meklē jaunu izpilddirektoru - alga 1400 eiro

No amata pretendentiem tiek prasīta augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistīta ar izpilddirektora pienākumu izpildi, vismaz trīs gadu pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā vai izpilddirektora amatā pēdējo piecu gadu periodā un pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana. Tāpat pašvaldība sagaida pieredzi valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un ceļu uzturēšanā, pieredzi darbā ar Eiropas fondu finansētu projektu sagatavošanu un projektu realizāciju, prasmi analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus.

Izpilddirektoram jāpiemīt teicamām komunikācijas prasmēm, spējai vadīt lielu kolektīvu, labām analītiskām un citām spējām. Tāpat no pretendentiem pašvaldība prasa valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas arī krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī, B kategorijas autovadītāja apliecību un pieredzi publisko iepirkumu jomā.

Izpilddirektoram vajadzēs organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu izpildi, dot rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību un veikt citus pienākumus.

Izpilddirektors tiek meklēts uz nenoteiktu laiku, un pašvaldība gatava nodrošināt 1400 eiro atalgojumu mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentu pieteikumus ar redzējumu par Baldones novada darbību un turpmāku attīstību pašvaldībā gaida līdz 6.novembrim.

Jau vēstīts, ka iepriekš pārbaudes laikā no darba atlaista Baldones novada pašvaldības izpilddirektore Ausma Plūme, kura amatā tika apstiprināta maijā, vēl iepriekšējā domes sasaukuma laikā.

Septembrī izpilddirektores atlaišanai no amata tika sasaukta domes ārkārtas sēde. Balsojot par Plūmes atlaišanu, tās iemesli skaidroti netika, jo dome lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Darba likuma pantu, ka darba devējam, uzsakot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt uzteikuma iemeslu. Lēmumu atbrīvot izpilddirektori no amata atbalstīja visi koalīcijas deputāti, bet RA pārstāvji bija pret to.

Pati Plūme domes lēmumu sauca par politisko izrēķināšanos.