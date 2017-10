LETA

Daudzi rīdzinieki nezina par aizliegumu dedzināt rudens lapas

Rudenī iedzīvotājiem aktuāls jautājums par to, kā atbrīvoties no sakritušajām koku lapām. Tā kā atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības jautājums, katrā Latvijas vietā to risina atšķirīgi. Tas jāņem vērā arī pieņemot lēmumu dedzināt lapas. Piemēram, Rīgā par to var saņemt naudassodu, un policija saskaras ar to, ka daudz iedzīvotāji par to aizvien nezina, vēsta lsm.lv.