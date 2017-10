"Vienotība" iecerējusi jaunu ekonomikas ministru apstiprināt Saeimas sēdē 16.novembrī, tātad nedēļu pirms budžeta izskatīšanas galīgajā lasījumā. Līdz ar to "Vienotība" pagaidām nesteidz nosaukt konkrēta kandidāta vārdu.

Koalīcijas partneri neoficiālās sarunās norāda, ka "Vienotības" līderi pagaidām neesot mēģinājuši meklēt atbalstu iespējamam kandidātam. "Vienotības" politiķi arī norāda, ka būtisku jaunumu šajā jautājumā neesot.

Kā ziņots, neoficiālās sarunās tiek minēts plašs partijas pārstāvju loks, kas varētu pretendēt uz ekonomikas amatu.

Sākotnēji šim amatam minēti trīs iespējamie kandidāti - Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis (V), Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (V) un Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka (V). Viņi gan neapstiprina, ka būtu oficiāli uzrunāti ekonomikas ministra amatam. Piemēram, Kalniņa-Lukaševica tieši neatbildēja uz jautājumu, vai saņēmusi piedāvājumu kļūt par ekonomikas ministri. Viņa norādīja, ka vispirms ir jānotiek diskusijām "Vienotības" valdē un aicināja nesteigties "notikumiem pa priekšu".

Neoficiāli tiek minēts, ka tieši Kalniņa-Lukaševica bija kandidāte, kuru šim amatam esot vēlējies ieteikt pašreizējais ekonomikas ministrs, "Vienotības" vadītājs Arvils Ašeradens, bet viņas kandidatūrai, iespējams, nav saņemts atbalsts no Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS). Tāpat tiek pieļauts, ka noraidīta tikusi arī finansista Valda Sikšņa kandidatūra.

Ašeradens iepriekš pēc tikšanās ar premjeru aģentūrai LETA nekomentēja konkrētu kandidātu vārdus. Arī Ķirsis nekomentēja iespējamos kandidātus ministra amatam, līdzīgi rīkojās arī pārējie aģentūras LETA uzrunātie partijas valdes locekļi.

Tikmēr neoficiāli minēto politiķu skaits kontekstā ar šo amatu kļūst arvien plašāks - pašreizējais Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks (V), Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, daži pašreizējie valdības ministri, piemēram, labklājības ministrs Jānis Reirs (V), reģionu pārstāvji, piemēram, Salaspils mērs Raimonds Čudars (V), bijusī premjere Laimdota Straujuma (V) un citi. Dažus no viņiem politiķi nosauc par kandidatūrām, kas būtu apspriešanas vērtas, bet daži no viņiem esot atteikušies no šādas iespējas.

Ašeradens plāno atstāt ekonomikas ministra amatu, lai vadītu "Vienotības" Saeimas frakciju un strādātu parlamentā. Pašlaik "Vienotības" Saeimas frakciju vada Solvita Āboltiņa, kura plāno atstāt šo amatu un nolikt deputātes mandātu.



Citi šobrīd lasa Jānis Bukums. Bohēmists, kurš skaidrā ir jau 9 gadus Krištianu Ronaldu dēls parāda, ka varētu būt vēl talantīgāks par savu tēvu "Sveiki, esmu laukā" - Navaļnijs atbrīvots no aresta un jau šovakar piedalīsies mītiņā