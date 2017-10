2006.gada 6.janvārī 12 stāvu namā Rīgā, M.Ķempes ielā 11, astotā stāva dzīvoklī izcēlās ugunsgrēks. (Foto: Agnese Gulbe/LETA)

Stājies spēkā ugunsdzēsējus attaisnojošais spriedums lietā par 2006.gada traģisko ugunsgrēku Ķempes ielā

112 LETA

Augstākā tiesa (AT) šodien nolēma atteikt kasācijas kārtībā pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu lietā par traģisko ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā 2006.gada janvārī, līdz ar to šis attaisnojošais spriedums ir stājies likumīgā spēkā, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.