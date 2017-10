Jaunā Rīgas teātra iestudējumu "Brodskis/Barišņikovs" nākamgad izrādīs ASV

Iestudējums no 17.janvāra līdz 21.janvārim tiks izrādīts Bostonas teātrī "Cutler Majestic Thatre", savukārt no 2.februāra līdz 4.februārim to varēs noskatīties Čikāgas teātrī "Harris Theater for Music and Dance".

Savu pirmizrādi Rīgā iestudējums piedzīvoja pirms diviem gadiem. Viena aktiera izrāde balstīta uz Nobela prēmijas laureāta Josifa Brodska dzeju, ko interpretē Mihails Barišņikovs. Iestudējums režisors ir Alvis Hermanis.

Izrāde 2015.gadā tika iekļauts Borisa un Ināras Teterevu mākslas programmā "Tete-a-Tete 2015". Tāpat Hermaņa izrāde saņēmusi laikraksta "Diena" 2015.gada balvu kultūrā.