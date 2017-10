no 23. oktobra plkst. 7.00 līdz 24. oktobra plkst. 17.00 Reimersa ielas labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz Oskara Kalpaka bulvārim;

24. oktobrī no plkst. 7.00 līdz plkst. 11.00:

Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu;

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko atļauto vietu.

Ņemt vērā, ka nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība:

Reimersa ielā;

pie ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 3;

pie ēkas Raiņa bulvārī 7;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības pieminekļa laukumā;

Jēkaba ielā un Klostera ielā pie ēkas Jēkaba ielā 11 un pie ēkas Jēkaba ielā 6/8;

pie ēkas Jaņa Rozentāla laukumā 1;

pie ēkas Pils laukumā 3.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.