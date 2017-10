Ivanovs stāstījis, ka pēdējo četru mēnešu laikā kopš iznākšanas no cietuma mēģinājumi ar viņu izrēķināties esot turpinājušies, līdz viņš ticis izsaukts uz Valsts policiju Gaujas ielā, kur viņš esot uzzinājis, ka sākta lieta par viņa slepkavības mēģinājumu, kurā viņš atzīts par cietušo. Slepkavības pastrādāšanai esot bijuši nolīgti algotņi no Baltkrievijas, kuri gan no Latvijas esot aizbēguši, līdz ko līdz viņiem nonākusi informācija, ka ir noplūdusi informācija par pasūtīto slepkavību.

Pēc Ivanova domām, arī jauno slepkavības mēģinājumu esot pasūtījuši tie paši cilvēki, kuri organizējuši izrēķināšanos ar viņu cietumā, proti, Ivanovs uzskata, ka aiz tā stāv viņa bijušais partneris Genādijs Bondariks.

Rīgas apgabaltiesa šonedēļ pēc apsūdzības mīkstināšanas samazināja sodu par uzņēmēja Ivanova slepkavības organizēšanu apsūdzētajai bijušajai Rīgas Centrālcietuma Drošības daļas darbiniecei Tatjanai Smoļakovai, informēja Rīgas apgabaltiesas pārstāvis Raimonds Ločmelis.

Tika atsaukta apsūdzība pēc viena no diviem Krimināllikuma 117.panta punktiem par slepkavību pastiprinošos apstākļos - mantkārīgā nolūkā un grupā -, par kuriem tika ierosināts kriminālprocess. Tādēļ arī daļēji atcelts Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 29.augusta spriedums šajā krimināllietā, skaidroja Ločmelis.

Pasludinot saīsināto spriedumu lietā, apgabaltiesa grozīja noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju un samazināja pirmajā instancē piespriesto sodu, sodot Smoļakovu ar brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem, ar policijas kontroli uz vienu gadu, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz trim gadiem. Smoļakovu atzina par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 15.panta trešajā daļā un 117.panta 9.punktā (redakcijā līdz 2013.gada 31.martam), kā arī Krimināllikuma 318.panta otrajā daļā (redakcijā līdz 2013.gada 31.martam).

Laikraksts "Diena" vēstīja, ka kriminālprocess sākotnēji tika ierosināts pēc diviem Krimināllikuma 117.panta punktiem par slepkavību pastiprinošos apstākļos - mantkārīgā nolūkā un grupā. Ivanova slepkavības mēģinājums ticis organizēts, viņam jau esot cietumā. Kā toreiz rakstīja "Diena", 2010.gada 23.martā Ivanova kamerā pēkšņi un strauji nomira ieslodzītais Aleksandrs Dudkins. Par Dudkina nāves faktu Rīgas Centrālcietumā tika sākts kriminālprocess, un izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka Dudkina nāve ir nevardarbīga un iestājusies sirds slimības rezultātā. Taču vairāki avoti "Dienai" apgalvojuši, ka nāve "sirds slimības rezultātā" ieslodzītajam iestājusies pēc tam, kad Dudkins izdzēris Ivanovam paredzētu buljona krūzīti.

Par nozieguma organizētāju tiek uzskatīts Staņislavs Ļebedevs, kurš savulaik bijis Bondariks apsargs. Par slepkavību esot piedāvāti 100 000 eiro. Ļebedevu aizturēt nav izdevies un viņš, iespējams, aizbēdzis uz Krieviju.

2009. gads - apsūdzētais uzņēmējs Igors Ivanovs tiek konvojēts uz Rīgas apgabaltiesas sēdi, kurā pasludinās spriedumu zobārstniecības klīnikas "Elladent" īpašnieces Ellas Ivanovas slepkavības krimināllietā. (Foto: LETA)

Savukārt savulaik Augstākās tiesas Senāts uzņēmējas Ellas Ivanovas slepkavības krimināllietā apsūdzētajam nelaiķes vīram Ivanovam piesprieda brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, Ludvigam Antonovam - 14 gadu un sešu mēnešu brīvības atņemšanu. 2017.gada maija vidū Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa nolēma atbrīvot Ivanovu pirms termiņa, piemērojot viņam elektronisko uzraudzību.

Tikmēr jau 2017.gada jūnijā prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai krimināllietu par draudu izteikšanu izdarīt slepkavību, kurā apsūdzēts savulaik par savas sievas slepkavības organizēšanu notiesātais uzņēmējs Igors Ivanovs.