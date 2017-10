Tāpat būtiski pieaugs slimnīcu ārstniecības un pacientu aprūpes personāla, kā arī funkcionālo speciālistu asistentu darba samaksa. Nākamgad šie mediķi 537 eiro vietā saņems 929 eiro, kas ir par 73% vairāk. Vienlaikus slimnīcu aprūpes atbalsta personu atalgojums pieaugs par 55%, proti, no 400 līdz 621 eiro.

Ambulatorajā veselības aprūpē darba samaksas pieaugums būs zemāks. Ārstu un funkcionālo speciālistu stacionārajā veselības aprūpē darba samaksa pieaugs par 31%, ārstniecības un pacientu aprūpes personu, kā arī funkcionālo speciālistu asistentu darba samaksa - par 26%, bet atbalsta personu atalgojums pieaugs par 13%.

Nākamgad paredzēts palielināt arī ģimenes ārstu kapitācijas naudu uz vienu pacientu no 1,25 eiro līdz 1,6 eiro. Tāpat plānots darba samaksas pieaugums, esošā kvalitātes maksājuma daļējā integrēšana un mērķa kritēriju maksājums 150 eiro apmērā par trīs kritēriju izpildi.

Ģimenes ārsta prakses ārstiem darba samaksa nākamgad pieaugs par 31%, proti, no 859 eiro līdz 1125 eiro, savukārt māsu un ārsta palīgu atalgojums pieaugs par 26% - no 537 eiro līdz 675 eiro.

Kopumā finansējums ģimenes ārstu prakšu dažādiem mērķiem nākamgad pieaugs par 17,1 miljonu eiro, kas ļaus ģimenes ārstu prakses finansējumu palielināt par 553 eiro mēnesī. Finansējums 8,5 miljonu eiro apmērā paredzēts kapitācijas naudas palielināšanai, 4,6 miljoni eiro māsas darba samaksai, kā arī četri miljoni eiro paredzēti ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformai.

Nākamgad ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam atvēlēs kopumā 116,9 miljonus eiro. Finansējums 95,2 miljonu eiro apmērā paredzēts mediķu darba samaksas palielināšanai tarifā, 8,8 miljoni eiro - darba samaksas pieaugumam VM padotības iestāžu ārstniecības personām, bet 7,8 miljoni eiro būs papildu finansējums uzņemšanas nodaļās. Savukārt 2,6 miljoni eiro paredzēti darba samaksas pieaugumam citu ministriju padotībā esošajam ārstniecības personām, bet 2,5 miljoni eiro - darba samaksas palielināšanai rezidentūrā studējošajiem.

Tāpat VM identificējusi atalgojuma palielinājumam nepieciešamā finansējuma avotus. Finansējums 85,3 miljonu eiro apmērā tiks iegūts no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales, 10,1 miljoni - no minimālās algas pieauguma, 3,7 miljoni eiro - no pakāpeniskas atteikšanās no pagarinātā normālā darba laika, 10 miljoni eiro - no 2016.gada valsts un pašvaldību budžeta iestāžu palielinājuma, bet 7,8 miljoni eiro ir uzņemšanas nodaļu papildu finansējums.

Kā ziņots, veselības nozares finansējums nākamgad sasniegs 1,014 miljardus eiro, un 2018.gada veselības nozares budžeta palielinājums par 194 miljoniem būs lielākais veselības nozares palielinājums pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Papildu pieejamais finansējums tiks ieguldīts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī ārstniecības personu atalgojuma konkurētspējas palielināšanai.