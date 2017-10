Likumsargi noskaidroja, ka tās dienas rītā ap pulksten 7.30 kāda fotogrāfe devusies iemūžināt saullēktu. Brīdī, kad tika uzņemtas bildes, viņa izdzirdējusi šāvienu, kas pēc skaņas atgādinājusi šāvienu no medību bises. Pēcāk sieviete virs galvas pamanījusi lidojošu gulbju baru, kur viens no putniem iekritis ūdenī.



Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukta Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas sašauto gulbi izcēla no ūdens un nogādāja veterinārajā dienestā. Diemžēl par spīti veterinārārstu pūlēm, ievainojums bija pārāk nopietns un sašauto putnu neizdevās glābt.



Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 20.nodaļas – noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.



Ja kāds ir kļuvis par šī notikuma aculiecinieku, lūgums ar informāciju vērsties Jūrmalas iecirknī Dubultu prospektā 17.



Izsakām pateicību sievietei, kura nepalika vienaldzīga, kā arī aicinām citus iedzīvotājus ziņot par šādiem gadījumiem jebkurā Valsts policijas iecirknī, vai zvanot pa tālruni 110.

Citi šobrīd lasa Invalīdu pāris Ozolniekos izmisumā: par 250 eiro nopirkta veca "Audi" dēļ zaudē pabalstus No teroristu gūsta atbrīvotā ģimene domāja, ka brīvībā būs laimīgi, bet tā nenotika Miris krievu aktieris Marjanovs, kuram esot atteikušies atbraukt pakaļ "ātrie"