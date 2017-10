Viņa pauda pārliecību, ka Lolita Čigāne un Ilze Viņķele strādāja pret "Vienotību" un grāva to no iekšpuses, tādēļ šīs deputātes par partijas diskreditāciju būtu vajadzējis izslēgt jau daudz agrāk, proti, laikā, kad viņas slēgušas slepenas vienošanās ar citu partiju - Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). Pēc deputātes domām, nepieņemama situācija patlaban ir partijas frakcijā, kurā atrodas daļa aizgājušo deputātu.

"Ja cilvēki ir vairāk nekā pusgadu intensīvi strādājuši pie citas partijas veidošanas, graujot "Vienotību" no iekšienes, tad kāds pamats viņiem ir atrasties "Vienotības" frakcijā? Ja viņu motivācija ir atbalstīt valdību, kāpēc to nevar darīt ārpus frakcijas? Lai viņi to dara - nodibina savu neatkarīgo deputātu grupu, atbalsta valdību un strādā kopā," uzskata Vaidere.

Eiroparlamentāriete pašreizējo "Vienotības" frakciju raksturo kā grūtu un viņa nevēlētos būt šīs frakcijas vadītāja. Viņa atgādināja, ka uzreiz pēc "piecinieka" paziņošanas par aiziešanu uzrakstījusi partijas biedriem vēstuli, ka šo cilvēku atrašanās frakcijā ir pilnīgi nepieņemama un tāds viedoklis deputātei ir vēl joprojām.

"Pirmkārt, viņiem pašiem vajadzētu aiziet, ja viņi grib būt godīgi un neturēties tikai un vienīgi pie amatiem, kā to šobrīd dara Čigāne un kā to līdz savai aizbraukšanai darīja Viņķele. Ja viņi paši nevēlējās aiziet, tad frakcijai vajadzēja būt vienisprātis un no šiem cilvēkiem atbrīvoties, izslēdzot viņus," ir pārliecināta Vaidere.

Viņa neizprot, kādēļ partija no abām deputātēm nav atbrīvojusies daudz ātrāk, jo tas noteikti padarītu daudz skaidrāku arī partijas nostāju, un, iespējams, varētu izvairīties no citu partijas biedru aiziešanas. Vaidere arī neizprot aizgājušo deputātu motivāciju.

"Būtu bijis labi jau toreiz atbrīvoties no cilvēkiem, kas, kā tagad ir pierādījies, strādājuši pret savu partiju. Šie cilvēki ir partiju atstājuši, varbūt citādā veidā, kā tam vajadzēja notikt, tomēr tagad ir iespēja partijai ievilkt elpu, nestrīdēties, bet koncentrēties uz kopīgiem mērķiem un veikt nepieciešamos darbus un reformas," sacīja deputāte.

Pēc Vaideres domām, jaunā partijas valde ir vērtējama ļoti pozitīvi un tā izskatās spēcīga. Ja partijas vadītājs Arvils Ašeradens atradīs laiku un daudz strādās ar cilvēkiem nodaļās un izpildīs uzdevumus ministru līmenī, ko cilvēki sagaida, kā arī pratīs sabiedrībai par šiem uzdevumiem pastāstīt, tad ir labas cerības arī nākamajās Saeimas vēlēšanās startēt veiksmīgi un saglabāt "Vienotību", ir pārliecināta Vaidere.

"Domāju, ka tik gara rezervistu soliņa ar cilvēkiem, kuri var vadīt ministrijas un komisijas, nevienā citā partijā nav. Ja kāda cita partija nonāktu pēkšņi valdībā, tad jāskatās, ko likt ministru amatos. Tas būtu dīvaini, ja tik daudz talantīgu cilvēku, kas Latvijai ir tik vajadzīgi, tiktu aizvietoti ar populistiem," sacīja eiroparlamentāriete.

EP deputāte vērsa uzmanību, ka partijai ir praktiski neierobežoti resursi un tā var noformēt trīs valdības, ja nepieciešams. "Nevar aizlaist šādu partiju zudumā tikai tāpēc, ka ilgu laiku bijuši iekšējie kašķi," piebilda Vaidere, norādot, ka nesaskaņas partijas iekšienē šobrīd ir atrisinājušās. Viņa pauda nožēlu arī par Edvarda Smiltēna aiziešanu, norādot, ka viņam svarīga bijusi Saeimas "Vienotības" frakcijas vadītājas Solvitas Āboltiņas ietekmes mazināšanās partijā.

"Āboltiņa ir paziņojusi, ka atstās politiku. Man gan šķiet, ka viņa ir cietusi ļoti daudz nepelnīti, bet tie, kam nepatīk viņas klātbūtne "Vienotībā", arī varētu nomierināties. Viņa taču nevadīs partiju, partiju vadīs Ašeradens, kurš ir pilnīgi spējīgs to darīt, un esmu pārliecināta, ka viņš to arī darīs. Es domāju, ka šīs pārmaiņas, kas ir notikušas, ir ļoti pozitīvas" teica eiroparlamentāriete.

Pēc viņas domām, negatīvais sabiedrības vērtējums par Āboltiņu ir bijušo partijas biedreņu Čigānes un Viņķeles inspirēts no iekšienes, nesot visādas nesaskaņas uz āru un nekritiski informējot presi, tādējādi veidojot negatīvo fonu. "Šobrīd šīs divas dāmas ir prom, un partijā noteikti uzlabosies iekšējais klimats," piebilda Vaidere.