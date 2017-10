Jaunākais alkohola upuris bijusi kāda 13 gadus veca meitene no Rīgas. Pārējie pusaudži bija vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Viens no viņiem atrasts guļam uz ielas, bet daļa pārmērīgā alkohola reibumā bija ieradušies mājās.

Kopumā aizvadītajā diennaktī NMPD mediķi devušies uz 1170 izsaukumiem, no tiem 228 bijuši saistīti ar dažādām traumām un negadījumiem.