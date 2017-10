Pabriks sacīja, ka neatbalsta cilvēku novēršanos no politikas vai aiziešanu no partijas, jo uzskata, ka šāds ceļš ir pieņemams tikai tad, ja nav citu iespēju. “Aiziet prom ir vieglāk. Es to zinu, jo es pats esmu gājis projām. Esmu nolicis ministra karjeru pie malas, esmu pametis arī partijas. Bet tas ir ceļš, kad tu vairs neredzi citu iespēju,” norādīja Pabriks.

Politiķis uzskata, ka pašlaik neesam nonākuši šādā strupceļā un, pārkāpjot savus ego, politiķi spētu paveikt ko labu. “Katram, protams, ir savas ambīcijas, savas vēlmes, savi ego. Bet tie pašreizējā situācijā ir jāpārvar. Es domāju, ka pašreiz mums ir iespēja pārkāpt pāri personīgām ambīcijām, nolikt tās pie malas, mēģināt vienoties un piedāvāt kaut ko labāku un jaunāku,” aicināja Pabriks.

Pabriks pieļauj, ka latvieša daba padara apvienošanās procesu grūtāku, tomēr politiķiem ir jāspēj vienoties par kopīgu ceļu. “Es un pārējie 20 cilvēki, kas šo vēstuli ir parakstījuši, aicinām sēsties pie galda un runāt. Mums, latviešiem, nepatīk runāt ģimenē, nepatīk runāt biznesā, nepatīk runāt politikā. Pārkāpsim tam pāri un mēģināsim vienoties,” raidījumā sacīja Pabriks.

Eiroparlamenta deputāts uzskata, ka, izveidojot šādu apvienību, varam attīstīt valsti un panākt Lietuvu un Igauniju. “Katram būs kaut drusciņ jāpiekāpjas, bet ir iespēja, ka mēs varbūt tomēr varam beidzot panākt Igauniju un Lietuvu, par ko mēs runājam jau 15 gadus!” prognozē Pabriks.

Pabriks arī atzina, ka viens no apvienošanās mērķiem ir novērst koalīcijas izveidošanos starp ZZS un “Saskaņu”. “Tas nav vienīgais mērķis, bet, protams, ka tas manā izpratnē ir nopietns apdraudējums Latvijas nākotnei. Šāda tipa koalīciju es savā valstī nevēlētos redzēt,” raidījumā apgalvoja Pabriks.