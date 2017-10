Jūrmalas deputātu, vides aizstāvi Grūbu vaino Kauguru kāpu postīšanā

Grūba līdz šim pazīstams kā aktīvs jūrmalnieku un vides aizstāvis. Skaļākais viņa un domubiedru rīkotais protests bija pret Aināra Šlesera nodomu 2010. gadā izcirst priedes politiķa iecerētās privātmājas vietā Jūrmalas kāpās. Tagad pats Grūba nokļuvis grēkāža lomā.

Laikraksts "Jūrmalas Vārds" raksta, ka Kauguros, Kapteiņa Zolta ielas galā, ir nelikumīgi izbūvēta sēta kāpu zonā: “Cilvēka, kurš jau gadiem klaigā un mēģina tiesāties pret jebkuriem likumīgiem būvdarbiem kāpu zonā (un ne tikai), īpašumam ar sētas palīdzību kāpu zonā nelikumīgi ir pievienots visai prāvs kāpas zemes gabals.”

Turklāt “nelikumīgi pievienotā kāpas daļa gandrīz pilnībā ir degradēta – liela daļa kāpas zemsedzes pa perimetru ir pilnībā izpostīta”. Kāpā sastādītas arī kalnu priedītes, kas nekoptības dēļ izskatās visai kroplas, un dažādi Latvijas kāpu zonai sveši krāšņumaugi.

Grūba "Kas Jauns Avīzei" skaidro: “Tas žogs tur ir jau gadu desmitiem, no padomju laikiem. Iepriekšējie īpašnieki to ir saskaņojuši, un, kad pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados īpašums par jaunu tika iemērīts, žogs atkal tika pievienots īpašumam. Un tā tas ir joprojām – to var redzēt plānā, ko esmu izprasījis no Jūrmalas domes. Iegādājoties šo īpašumu, neko tādu nezināju, neko nepārmērīju. Gadu desmitiem esošā sēta nevienam netraucē, arī par nekādu kāpu degradāciju nevar runāt.”

Grūba viņam veltītos apvainojumus dēvē par politisko izrēķināšanos – domes koalīcija vēloties nomelnot opozīciju.

Šāda žogu problēma ir ne tikai Grūbam, bet ļoti daudziem jūrmalniekiem, kuru īpašumi robežojas ar kāpām. Pašvaldība izveidojusi speciālu komisiju, kurai būšot jāšķetina šis jautājums, teic Grūba. Tikšot lemts, vai šīs sētas būtu jānojauc, jāpārceļ vai arī tās drīkstēs atrasties turpat, kur līdz šim.