Slimības lapa dzērājšoferim - policistam, kuru jau gadu nevar atlaist no darba, izsniegta pamatoti

Negadījuma vaininieks, 1963.gadā dzimušais vīrietis uz notikušā apstākļu noskaidrošanas laiku ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas un patlaban viņam ir darba nespējas lapa.

Valsts darba inspekcijas speciālisti ieteikuši pašvaldībai līdz izmeklēšanas beigām nesaraut darba attiecības ar no amata pienākumu pildīšanas atstādināto policistu, lai tā lieki neriskētu ar iespējamo tiesvedību un nepieciešamību izmaksāt minētajai personai materiālo un morālo kompensāciju. Darba alga no amata atstādinātajam policistam netiek maksāta.

Darba nespējas lapas izsniegšanu no amata atstādinātā policijas darbiniekam ir pārbaudījusi Veselības inspekcija un atzinusi, ka tā viņam ir izsniegta pamatoti. Avārijas rezultātā miesas bojājumus guvis arī tās izraisītājs.

Jaunu darbinieku pašvaldības policijā Viļānu novada dome pagaidām nav pieņēmusi, jo pašvaldības policijai patlaban nav transportlīdzekļa, bet bez tā vēl viens jauns darbinieks pagaidām nav nepieciešams. Patlaban pašvaldības policijā strādā divi darbinieki ar 0,7 un 0,5 slodzi.

Patlaban pašvaldībā tiek risināts arī jaunas automašīnas iegādes jautājums. Ja izmeklēšanas gaitā tiks pierādīta ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā policista vaina, pašvaldība vērsīsies tiesā par tai nodarītā zaudējuma, sasitot dienesta automašīnu, atlīdzināšanu.

Jau vēstīts, ka 10.janvārī Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava - Viļāni, notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta pašvaldības policijas dienesta automašīna "Dacia". 1963.gadā dzimušais automašīnas vadītājs nobrauca no ceļa, kā rezultātā auto apgāzās.

Pēc negadījuma pats vadītājs par notikušo paziņoja VP. Negadījuma vietā noskaidrots, ka policists pie dienesta transportlīdzekļa stūres bija sēdies ārpus sava darba laika. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi šofera izelpā, konstatēts, ka viņš atradies gandrīz 2 promiļu reibumā.

Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā.

Negadījumā cietusi 1963.gadā dzimusi automašīnas pasažiere, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē.

Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262.panta -Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kriminālprocesā joprojām tiekot gaidīti vairāku ekspertīžu atzinumi, tostarp arī saistīti ar satiksmes negadījumā cietušo sievieti. Viņa avārijā guva vidēji smagus miesas bojājumus.

Dzērumā ceļu satiksmes negadījumu izraisījušais vīrietis Viļānu pašvaldības policijā ir nostrādājis vairāk nekā astoņus gadus.